Названа новая дата проверки систем оповещения пензенцев о ЧС

24.04.2023 | 14:52

В Пензенской области в очередной раз анонсировали комплексную проверку систем оповещения населения о ЧС. Новая дата - 26 апреля, среда. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором 19-го числа.

Как обычно, запланировано запустить электросирены, мощные акустические системы, громкоговорители, заместить эфир обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, сообщает региональное министерство внутренней и информационной политики.

В последний раз аналогичную проверку хотели провести 1 марта. Пензенцам даже указали точное время, чтобы граждане не спутали сигнал с фейковым. Однако накануне все отменили.

Такие же мероприятия, анонсированные на 5 октября и 20 июля 2022 года, тоже не состоялись. Причины отмены жителям ни разу не объяснили.

В конце ноября начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов рассказал, что все громкоговорители в городе в рабочем состоянии, их проверяют каждый месяц.