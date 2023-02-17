На вокзале станции Пенза-I провели «Час пассажира»

17.02.2023 | 20:29

В зале ожидания вокзала станции Пенза-I расставили столы, накрытые белыми скатертями. За ними дорогих гостей ждали разные специалисты, готовые выслушать и помочь, дать дельный совет или взять на заметку беду, решить которую без вмешательства организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, невозможно.

«Хоть бы немного прочистили дорогу до перрона, чтобы можно было проходить, потому что костыли тонут и плюс по ступеням на костылях не могу подниматься», - рассказал пассажир Николай.

Людмила Булаева приехала на вокзал из поселка Возрождение. Ее проблема к железнодорожникам отношения не имеет, однако для женщины участие в акции «Час пассажира» - пожалуй, единственная возможность быть услышанной.

«К нам не ходят автобусы до Засурья - это около 10 километров до главной дороги. Там на скорости идут машины, никто не может остановиться, аварийная ситуация», - отметила жительница поселка.

Инициатором проведения акции «Час пассажира» традиционно выступает пензенская транспортная прокуратура.

«В прошлом году у нас было несколько серьезных проверок по защите прав пассажиров. В рамках проверок мы установили более 100 нарушений на различных объектах железнодорожного транспорта - это и на стационарных объектах, и на пассажирских платформах, и на пешеходных переходах. И подвижной состав был проверен», - пояснил транспортный прокурор Пензенской области Сергей Гусев.

На предыдущей акции пассажиры высказывали недовольство изменениями графика движения электрички Земетчино - Морсово. С 23 февраля этот пригородный поезд будет ходить по старому расписанию.