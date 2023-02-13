Сетевое издание|18+|Вторник|14 фев 2023|03:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Инфляция в Пензенской области оказалась выше, чем по стране

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пенза, Кузнецк, Сердобск - по трем городам специалисты Пензастата наблюдают за ценами в области. В прошлом году мониторили 549 товаров и видов услуг, и их стоимость выросла. Инфляция оказалась динамичнее, чем по стране.

«В целом за 2022 год цены на товары и услуги по Пензенской области выросли на 12,4%, по России - на 11,9%. Продовольственные товары подорожали на 9,3%, непродовольственные - на 14,6%, услуги - на 13,9%», - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.

При этом по уровню инфляции в Приволжском федеральном округе Пензенская область оказалась в середнячках, а по росту цен на продукты питания показала результаты даже ниже, чем в ПФО и в России. Тем не менее еда подорожала.

«Наибольший рост цен по Пензенской области на продовольственные товары - на кондитерские изделия (19,8%), молоко и молочные изделия (17,8%), хлеб и хлебобулочные (14,3%), масло и жиры (13,1%) и макаронные изделия (11,8%)», - рассказала Ирина Усанова.

Зато специалисты Пензастата заметили снижение стоимости яиц, пшена, гречки, мяса кур, картофеля и капусты.

На 14,6% поднялись цены на непродовольственные товары, однако и здесь разброс. В лидерах - легковые автомобили и товары, им сопутствующие, например шины: инфляция шагнула за 41%; за 30% - на моющие и чистящие средства. А вот со смартфонами, телевизорами и строительными материалами все спокойно.

«Услуги подорожали на 13,9%: услуги страхования - 25%, ветеринарные услуги - 23%, коммунальные - 12,9% и услуги связи - 10,5%», - перечислила Ирина Усанова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте