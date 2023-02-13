Инфляция в Пензенской области оказалась выше, чем по стране

13.02.2023 | 19:32

Пенза, Кузнецк, Сердобск - по трем городам специалисты Пензастата наблюдают за ценами в области. В прошлом году мониторили 549 товаров и видов услуг, и их стоимость выросла. Инфляция оказалась динамичнее, чем по стране.

«В целом за 2022 год цены на товары и услуги по Пензенской области выросли на 12,4%, по России - на 11,9%. Продовольственные товары подорожали на 9,3%, непродовольственные - на 14,6%, услуги - на 13,9%», - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.

При этом по уровню инфляции в Приволжском федеральном округе Пензенская область оказалась в середнячках, а по росту цен на продукты питания показала результаты даже ниже, чем в ПФО и в России. Тем не менее еда подорожала.

«Наибольший рост цен по Пензенской области на продовольственные товары - на кондитерские изделия (19,8%), молоко и молочные изделия (17,8%), хлеб и хлебобулочные (14,3%), масло и жиры (13,1%) и макаронные изделия (11,8%)», - рассказала Ирина Усанова.

Зато специалисты Пензастата заметили снижение стоимости яиц, пшена, гречки, мяса кур, картофеля и капусты.

На 14,6% поднялись цены на непродовольственные товары, однако и здесь разброс. В лидерах - легковые автомобили и товары, им сопутствующие, например шины: инфляция шагнула за 41%; за 30% - на моющие и чистящие средства. А вот со смартфонами, телевизорами и строительными материалами все спокойно.

«Услуги подорожали на 13,9%: услуги страхования - 25%, ветеринарные услуги - 23%, коммунальные - 12,9% и услуги связи - 10,5%», - перечислила Ирина Усанова.