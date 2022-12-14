Терапевт: От свиного гриппа можно умереть за сутки

14.12.2022 | 09:18

Свиной грипп может унести жизнь человека за сутки из-за быстро развивающегося диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома).

Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на председателя Московского городского научного общества терапевтов, доктора медицинских наук, профессора Павла Воробьева.

«Главное осложнение при гриппе H1N1 - развитие ДВС-синдрома, которое происходит очень быстро. Обычно это происходит к концу первой недели болезни. Когда человек уже отболел, температура, сопли вроде бы прошли. И внезапно развивается одышка, дикая слабость. По прошлому опыту в течение суток он может уйти», - пояснил Павел Воробьев.

Он также добавил, что свиной грипп наиболее опасен для молодых пациентов, поскольку у пожилых людей, уже переболевших, долго сохраняется иммунитет. Особенно подвержены осложнениям беременные женщины.

По состоянию на пятницу, 9 декабря, в Пензенской области подтверждено 66 случаев гриппа, из которых 21 вызван штаммом H1N1 (его называют свиным). Для сравнения: на 4 декабря было выявлено всего 9 случаев этого заболевания.

Признаками тяжелого течения свиного гриппа являются судороги, заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль, высокая температура тела более трех дней, головокружение, возможная кровь в мокроте, изменение цвета лица (бледность, синюшный оттенок).

Для профилактики заражения пензенцам рекомендуют чаще мыть руки, избегать мест скопления людей и носить маски.