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Общество

Пензенцам напомнили правила ношения масок

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили правила ношения одноразовых масок. Это связано с повышением заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

По состоянию на вторник, 13 декабря, грипп зарегистрирован в 82 регионах России. В Санкт-Петербурге, где заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7 процента, введен масочный режим. Спрос на медицинские маски в стране вырос на 60%.

В Пензенской области обязательный масочный режим был введен 30 апреля 2020 года, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Игнорирование средств индивидуальной защиты наказывалось штрафами.

31 мая 2022-го эту меру отменили. С 1 июня использовать маски в общественных местах рекомендовалось лишь беременным женщинам, гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Однако с приходом в регион гриппа и ОРВИ медики советуют пользоваться этим индивидуальным средством защиты в транспорте и общественных местах. Многие пензенцы делают это добровольно.

Эксперты напомнили, как правильно пользоваться маской:

- она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- не следует прикасаться к маске, а если это произошло, нужно тщательно вымыть руки с мылом или протереть их спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску меняют на новую, сухую;

- нельзя использовать одноразовую маску вторично, ее следует немедленно выбросить в отходы.

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Источник — фото pixabay.com
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