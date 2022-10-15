Итоги недели: денежное довольствие, дело Белозерцева, «Маяк» и Сура

15.10.2022 | 21:30

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Главная тема последнего времени - мобилизация населения.

Многие мобилизованные пензенцы уже получили первую зарплату. Им на счета поступило 3 044, 3 777, 3 900, 4 260 или 4 700 рублей.

В областном военкомате пояснили, что это довольствие за сентябрь, то есть за те дни, когда они уже были зачислены в списки части и проходили обучение.

Зарплату за октябрь мобилизованные получат в период с 10 по 20 ноября.

На втором месте оказалось дело Ивана Белозерцева. Расследование завершено.

Материалы составили 164 тома, опрошено 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз.

Экс-губернатору предъявлено обвинение в получении взяток на 30 млн рублей, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Супруги Шпигели проходят по делу как взяткодатели, еще три фигуранта - в качестве посредников.

На имущество обвиняемых общей стоимостью более 1,8 млрд наложили арест. В перечень вошел 61 объект недвижимости Белозерцева и его родственников.

Дело направлено на утверждение обвинительного заключения, затем его передадут в суд.

Иван Белозерцев находится в СИЗО уже полтора года.

На третьем месте в топе недели - загрязнение Суры и гибель рыбы. Установлен предполагаемый виновник.

Заместитель технического директора ОАО «Маяк», по версии следствия, допустил эксплуатацию очистных сооружений, хотя они не обеспечивали очистку сточных вод.

В итоге в реку целый год попадали токсичные вещества.

Ущерб от гибели рыбы превысил 460 000 рублей. На равную сумму на расчетном счете ОАО наложен арест.

Дело готовится к передаче в Железнодорожный районный суд. «Маяк» уже обязали очищать сточные воды.