Сброс сточных вод: в Пензе наложили арест на имущество ОАО «Маяк»

12.10.2022 | 12:41

В Пензе утвердили обвинительное заключение в отношении заместителя технического директора ОАО «Маяк», который проходит по уголовному делу о загрязнении реки Суры, повлекшем массовую гибель рыбы.

«По версии следствия, обвиняемый не принял действенных мер по соблюдению требований законодательства в области охраны окружающей среды и водных объектов и, в нарушение должностной инструкции, допустил эксплуатацию очистных сооружений ОАО «Маяк», не обеспечивающих эффективную очистку сточных и дренажных вод», - сообщили в областной прокуратуре.

За год, с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го, систематическое негативное воздействие привело к значительному превышению предельно допустимых концентраций токсичных ингредиентов. Ущерб, нанесенный природным ресурсам в результате загрязнения реки и гибели рыбы, составил более 460 000 рублей.

«В ходе следствия судом удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество акционерного общества - денежные средства на расчетном счете в размере, равном причиненному ущербу», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

В настоящее время дело готовятся передать в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

«Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры о возложении на организацию обязанности обеспечить сброс сточных вод с соблюдением предельно допустимых нормативов. В настоящее время ведется работа по модернизации очистных сооружений с применением системы биологической очистки производственных сточных вод», - добавили в прокуратуре.