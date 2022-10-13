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Глас народа

Мобилизованным пензенцам выдали первую зарплату

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В Пензенской области жены мобилизованных мужчин рассказали о первой зарплате призывников. Многим из них деньги за сентябрь поступили на карты вечером в среду, 12 октября.

Женщины - участницы различных чатов, созданных после начала частичной мобилизации, сообщили, к примеру, о таких суммах, как 3 044, 3 777, 3 900, 4 260 рублей.

Пензячки рассудили, что размер выплаты зависит от звания и количества суток в сентябре, прошедших со дня призыва для обучения и боевого слаживания.

«У всех почти сумма до 5 000», - рассказала одна из женщин о своих знакомых.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. 23-го военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков сообщил, что во время обучения (оно будет длиться от 15 суток) солдатам и матросам станут выплачивать около 50 тысяч рублей в месяц, офицерам - по 55-60 тысяч.

«В районах проведения СВО рядовой и матрос будут получать от 200 тысяч рублей, младший лейтенант - от 234 тысяч. Деньги будут перечисляться на персональный счет военнослужащего или, по его желанию, могут частично или полностью переводиться членам его семьи», - пояснил военком.

Сурков тогда напомнил, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих-контрактников, поэтому уровень денежного содержания будет одинаковым.

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