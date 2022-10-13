В пензенском облвоенкомате раскрыли схему выплат мобилизованным

13.10.2022 | 18:06

Военный комиссариат Пензенской области дал разъяснения по вопросам денежного довольствия военнослужащих, призванных по мобилизации.

Этот вопрос активно обсуждается: жены мобилизованных мужчин рассказали о первой зарплате призывников и назвали разные суммы.

«Денежные выплаты, уже поступившие на расчетные счета (банковские карты) мобилизованных граждан (членов их семей), - это сумма денежного довольствия за те дни сентября 2022 года, в которые они уже были призваны по мобилизации, зачислены в списки части и проходили обучение (сборы)», - пояснили в военкомате.

Также было разъяснено, что денежное довольствие военнослужащим начисляется и выплачивается за прошедший месяц с 10-го по 20-е число следующего месяца. За октябрь оно будет начисляться и выплачиваться с 10 по 20 ноября.

В военном комиссариате отметили, что в «Памятках участникам специальной военной операции и членам их семей», которые выдаются призывникам, разъясняются типовой расчет выплат военнослужащего, участвующего в СВО, дополнительные выплаты, меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, размеры премирования военнослужащих, социальные гарантии членам семей военнослужащих.