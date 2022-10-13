Общество

В пензенском облвоенкомате раскрыли схему выплат мобилизованным

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Военный комиссариат Пензенской области дал разъяснения по вопросам денежного довольствия военнослужащих, призванных по мобилизации.

Этот вопрос активно обсуждается: жены мобилизованных мужчин рассказали о первой зарплате призывников и назвали разные суммы.

«Денежные выплаты, уже поступившие на расчетные счета (банковские карты) мобилизованных граждан (членов их семей), - это сумма денежного довольствия за те дни сентября 2022 года, в которые они уже были призваны по мобилизации, зачислены в списки части и проходили обучение (сборы)», - пояснили в военкомате.

Также было разъяснено, что денежное довольствие военнослужащим начисляется и выплачивается за прошедший месяц с 10-го по 20-е число следующего месяца. За октябрь оно будет начисляться и выплачиваться с 10 по 20 ноября.

В военном комиссариате отметили, что в «Памятках участникам специальной военной операции и членам их семей», которые выдаются призывникам, разъясняются типовой расчет выплат военнослужащего, участвующего в СВО, дополнительные выплаты, меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, размеры премирования военнослужащих, социальные гарантии членам семей военнослужащих.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте