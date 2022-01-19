Общество

Областной суд вынес решение по иску пензенцев против QR-кодов

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В среду, 19 января, в Пензенском областном суде озвучили решение по коллективному иску жителей региона против QR-кодов. Гражданам отказали в его удовлетворении.

«Была оглашена резолютивная часть. В течение десяти дней решение можно обжаловать», - сообщили в пресс-службе суда.

В иске оспаривалось требование при посещении учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг предъявлять QR-код о вакцинации против COVID-19, документ о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официальном медотводе.

По мнению административных истцов, возложение на граждан обязанности по оформлению QR-кодов вводит жесткую дискриминацию: граждане, не имеющие QR-кодов оказываются лишенными конституционных прав на труд, образование, свободу передвижения, доступ к учреждениям культуры, в государственные органы и т. п.

Первоначально к иску, предъявленному жительницей Пензы, присоединились 77 человек. Ко второму заседанию общее количество заявлений от желающих поддержать его приблизилось к 400.

Административным ответчиком по делу стал губернатор Пензенской области, в качестве заинтересованного лица привлекалось региональное управление Роспотребнадзора.

Представители ответчика указали на то, что введенные ограничения – это временная мера, которая при улучшении эпидемиологической ситуации будет отменена. Оспариваемое постановление принято в соответствии с полномочиями должностного лица и не противоречит законодательству, имеющему большую юридическую силу.

Накануне, 18 января, состоялось основное слушание по делу. Истица поддержала заявленные требования, сторона ответчика представила возражения. Был допрошен свидетель - врач-эпидемиолог. К делу приобщили доказательства исследования врачей относительно эффективности прививок и принимаемых эпидемиологических мер. В итоге суд объявил перерыв до следующего дня, так как истец попросила время на подготовку к прениям.

«Изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Мотивированное решение будет изготовлено в течение десяти дней со дня окончания судебного разбирательства по административному делу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Ранее жителям региона также было отказано в удовлетворении исков против обязательной вакцинации.

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Источник — фото пресс-службы Пензенского областного суда
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Гость||

А судьи кто?!

Гость||

Ну, дурачков умыли, и поделом.

Гость||

Антинародный, ангажированный суд.

Гость||

а кто эти "герои" атворы иска? дайте фамилии , фото.

они болели? у них родственники умирали ?

Гость||

Людям просто указали их место в этой системе.

Гость||

Кто бы сомневался

Гость||

Гость писал(a):

а кто эти "герои" атворы иска? дайте фамилии
Не исключено, что это известные аферисты...

Гость||

Гость писал(a):

Людям просто указали их место в этой системе.
То есть эти дурачки настолько глупы, что сами свое место не знали? Что в не свои сани не садись - не не слышали?

Гость||

Поганые судья,слов нет.Их самих надо сходить и на зону лес валить до конца жизни.Не судьба а марадеры.

Гость||

Против кого пошли, губернатора,забыли,что губернатор всегда прав!

Гость||

все равно,что ссать против ветра......

Гость||

Отвратительное решение суда!

Гость||

Гость писал(a):

а кто эти "герои" атворы иска? дайте фамилии , фото.

они болели? у них родственники умирали ?

я не автор иска но готов подписаться под этим иском и ваши страхи не разделяю, считаю вы свомии выдумками пудритте мозг мне, а авторам респет и уважение, никто еще не в силах мне доказать опасность всей этой эпопеи и важности всех этих требований

Гость||

Гость писал(a):

Не исключено, что это известные аферисты...
честные люди живущие реальными проблемами

Гость||

QR коды незаконны, и судьи это прекрасно знают!

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Имя: Гость
Комментарий:

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