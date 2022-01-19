Областной суд вынес решение по иску пензенцев против QR-кодов

19.01.2022 | 12:59

В среду, 19 января, в Пензенском областном суде озвучили решение по коллективному иску жителей региона против QR-кодов. Гражданам отказали в его удовлетворении.

«Была оглашена резолютивная часть. В течение десяти дней решение можно обжаловать», - сообщили в пресс-службе суда.

В иске оспаривалось требование при посещении учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг предъявлять QR-код о вакцинации против COVID-19, документ о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официальном медотводе.

По мнению административных истцов, возложение на граждан обязанности по оформлению QR-кодов вводит жесткую дискриминацию: граждане, не имеющие QR-кодов оказываются лишенными конституционных прав на труд, образование, свободу передвижения, доступ к учреждениям культуры, в государственные органы и т. п.

Первоначально к иску, предъявленному жительницей Пензы, присоединились 77 человек. Ко второму заседанию общее количество заявлений от желающих поддержать его приблизилось к 400.

Административным ответчиком по делу стал губернатор Пензенской области, в качестве заинтересованного лица привлекалось региональное управление Роспотребнадзора.

Представители ответчика указали на то, что введенные ограничения – это временная мера, которая при улучшении эпидемиологической ситуации будет отменена. Оспариваемое постановление принято в соответствии с полномочиями должностного лица и не противоречит законодательству, имеющему большую юридическую силу.

Накануне, 18 января, состоялось основное слушание по делу. Истица поддержала заявленные требования, сторона ответчика представила возражения. Был допрошен свидетель - врач-эпидемиолог. К делу приобщили доказательства исследования врачей относительно эффективности прививок и принимаемых эпидемиологических мер. В итоге суд объявил перерыв до следующего дня, так как истец попросила время на подготовку к прениям.

«Изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Мотивированное решение будет изготовлено в течение десяти дней со дня окончания судебного разбирательства по административному делу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Ранее жителям региона также было отказано в удовлетворении исков против обязательной вакцинации.