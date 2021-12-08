Пензенцы присоединяются к коллективному иску против QR-кодов

08.12.2021 | 17:02

Пензенский областной суд рассмотрит правомерность требования предъявлять QR-коды при посещении общественных мест.

«Поступило коллективное административно-исковое заявление, предъявленное жительницей города Пензы, к которому первоначально присоединились 77 человек. Сейчас продолжают поступать заявления от граждан, желающих присоединиться к данному иску.

Гражданка оспаривает пункт 16 постановления губернатора Пензенской области от 28 октября 2021 года № 192 «О внесении изменений в постановление губернатора Пензенской области от 16.03.2020 года № 27», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В данном пункте говорится о том, что с 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки допуск посетителей в ряд учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг осуществляется только при наличии QR-кода о вакцинации против COVID-19, документа о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официального медотвода.

18 октября житель региона подал в Пензенской областной суд иск к главному государственному санитарному врачу Пензенской области Михаилу Перекусихину. Он потребовал признать противоречащими федеральному законодательству пункты постановления «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», в которых идет речь об обязательной вакцинации определенных категорий граждан и о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение прививок сотрудникам до наступления конкретных дат.

24 ноября из постановления был удален пункт об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим лиц, не имеющих прививки от COVID-19. Однако истец оспаривает некоторые положения постановления. Следующее заседание назначено на 9 декабря.