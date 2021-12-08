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Общество

Пензенцы присоединяются к коллективному иску против QR-кодов

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Пензенский областной суд рассмотрит правомерность требования предъявлять QR-коды при посещении общественных мест.

«Поступило коллективное административно-исковое заявление, предъявленное жительницей города Пензы, к которому первоначально присоединились 77 человек. Сейчас продолжают поступать заявления от граждан, желающих присоединиться к данному иску.

Гражданка оспаривает пункт 16 постановления губернатора Пензенской области от 28 октября 2021 года № 192 «О внесении изменений в постановление губернатора Пензенской области от 16.03.2020 года № 27», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В данном пункте говорится о том, что с 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки допуск посетителей в ряд учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг осуществляется только при наличии QR-кода о вакцинации против COVID-19, документа о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официального медотвода.

18 октября житель региона подал в Пензенской областной суд иск к главному государственному санитарному врачу Пензенской области Михаилу Перекусихину. Он потребовал признать противоречащими федеральному законодательству пункты постановления «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», в которых идет речь об обязательной вакцинации определенных категорий граждан и о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение прививок сотрудникам до наступления конкретных дат.

24 ноября из постановления был удален пункт об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим лиц, не имеющих прививки от COVID-19. Однако истец оспаривает некоторые положения постановления. Следующее заседание назначено на 9 декабря.

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Гость||

Молодцы пензенцы, не всем же быть терпилами!

Гость||

Судить надо попову и голикову!

Гость||

+100000000000000!

Гость||

Ненавижу этих чинков! Пусть сами сначала свой код подтвердят публично!!!!

Гость||

Дайте возможность антиваксерам облажатся в суде, а то они не успокоятся.

Гость||

А где его требуют?

Гость||

« о понуждении руководителей и индивидуальных предпринимателей организовать проведение »

Вот это добровольность! Прям ссср! А чо тогда открещиваются от кпсс и союза? Ась?

Гость||

17.30. Да хоть скачите возле суда, как хохлы на майдане, толку ноль, как и у того дурака, что судится с глав.врачом.

Гость||

17:37 А умные укололись и балдеют по-тихому, аминь

Гость||

17.37.а вы не уже, вы оттуда никогда не вылезали т.к. серые и тупые.

Гость||

Я присоединяюсь, где поставить роспись!!!!!!!! Респект Респект Респект! Законно мирно но категорически против

Гость||

Умные скакать не могут, сил нет

Гость||

Завтра надо пойти туда присоединиться против этой вакханалии

Гость||

Дураком то пока санврач выглядет , а не тот кто судится с этим невеждой ,неизвестно как занявшим должность , без знания основных законов . Неивыпрыгивайте из штанишек . Мы многие присоединимся против произвола направленного против нас же . Сообщите где,когда и во сколько подписи поставить и присоединится к обоим искам .

Гость||

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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