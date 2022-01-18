В Пензе началось рассмотрение иска против QR-кодов

18.01.2022 | 16:20

Во вторник, 18 января, в Пензе состоялось основное слушание по коллективному иску граждан против QR-кодов. Административным ответчиком по делу стал губернатор Пензенской области, в качестве заинтересованного лица привлечено региональное управление Роспотребнадзора.

В иске оспаривается требование при посещении учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг предъявлять QR-код о вакцинации против COVID-19, документ о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официальном медотводе.

Первоначально к иску, предъявленному жительницей Пензы, присоединились 77 человек. Ко второму заседанию общее количество заявлений от желающих поддержать его приблизилось к 400.

«На рассмотрении дела истец поддержала заявленные требования, сторона ответчика представила возражения. Был допрошен свидетель - врач-эпидемиолог. К делу приобщены доказательства исследования врачей относительно эффективности прививок и принимаемых эпидемиологических мер», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В итоге суд объявил перерыв до следующего дня, так как истец попросила время на подготовку к прениям. Они состоятся завтра в 11:30.