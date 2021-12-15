В Пензе суд привлек к делу по иску об отмене QR-кодов Роспотребнадзор

15.12.2021 | 12:10

В среду, 15 декабря, в Пензенском областном суде состоялось предварительное слушание по коллективному иску граждан против QR-кодов.

В исковом заявлении оспаривается пункт постановления губернатора от 28 октября 2021 года № 192 «О внесении изменений в постановление губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27». В нем говорится, что с 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки допуск посетителей в ряд учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг осуществляется только при наличии QR-кода о вакцинации против COVID-19, документа о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официального медотвода.

«После поступивших возражений административного ответчика, которым является губернатор Пензенской области, представитель истцов попросил время для уточнения заявленных требований. По его ходатайству в качестве заинтересованного лица привлечено Управление Роспотребнадзора по Пензенской области», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

К коллективному иску, предъявленному жительницей областного центра, первоначально присоединились 77 человек. Сейчас продолжают поступать заявления от желающих поддержать требования.

Следующее предварительное заседание назначено на 22 декабря.