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Общество

В Пензе суд привлек к делу по иску об отмене QR-кодов Роспотребнадзор

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В среду, 15 декабря, в Пензенском областном суде состоялось предварительное слушание по коллективному иску граждан против QR-кодов.

В исковом заявлении оспаривается пункт постановления губернатора от 28 октября 2021 года № 192 «О внесении изменений в постановление губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27». В нем говорится, что с 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки допуск посетителей в ряд учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг осуществляется только при наличии QR-кода о вакцинации против COVID-19, документа о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официального медотвода.

«После поступивших возражений административного ответчика, которым является губернатор Пензенской области, представитель истцов попросил время для уточнения заявленных требований. По его ходатайству в качестве заинтересованного лица привлечено Управление Роспотребнадзора по Пензенской области», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

К коллективному иску, предъявленному жительницей областного центра, первоначально присоединились 77 человек. Сейчас продолжают поступать заявления от желающих поддержать требования.

Следующее предварительное заседание назначено на 22 декабря.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Че долго так резину тянете? Заседают,заседают, а сдвигов никаких, гоняют из пустого в породнее! Ну и новость! Не о чем!

Гость||

Скорее всего рассчитывают что к 22 декабря статистика по коронавирусу снизится и можно будет смягчить ограничения.

Гость||

Просто клоунами быть никто не хочет вот и перекладывают друг на друга)

Гость||

А суд по ценам на проезд че там присудил?

Гость||

Гость писал(a):

Просто клоунами быть никто не хочет вот и перекладывают друг на друга)
Жериновский уже виртуозно переобулся в прыжке, сказал что не будут поддерживать ку-ку коды

Гость||

А это другой что ли иск? Сначала на перекусихина подавали, а тут губер?

Гость||

12:59. Вольфыч, чувствует что жареным начинает пахнуть, нюх его не подводит.

Гость||

А как присоединиться к этому иску, куда подавать заявление? Что не пишете,а?

Гость||

13:01

Ага, почувствовал что будет через пару, тройку месяцев.

Имя: Гость
Комментарий:

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