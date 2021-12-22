Назначена дата рассмотрения иска пензенцев против QR-кодов

22.12.2021 | 15:55

В среду, 22 декабря, в Пензе состоялось второе предварительное слушание по коллективному иску граждан против QR-кодов.

В исковом заявлении оспаривается пункт постановления губернатора от 28 октября 2021 года № 192 «О внесении изменений в постановление губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27». В нем говорится, что с 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки допуск посетителей в ряд учреждений общепита, культуры, спорта, бытовых услуг осуществляется только при наличии QR-кода о вакцинации против COVID-19, документа о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официального медотвода.

Административным ответчиком является губернатор Пензенской области, в качестве заинтересованного лица привлечено региональное управление Роспотребнадзора.

Первое предварительное заседание прошло 15 декабря. Первоначально к иску, предъявленному жительницей Пензы, присоединились 77 человек. Ко второму заседанию общее количество заявлений от желающих поддержать его приблизилось к 400.

«22 декабря истец уточнил свои требования, представители ответчика дали развернутые возражения на иск. Дело признано подготовленным и назначено к рассмотрению на 18 января 2022 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.