Коронавирус в декабре: сдержанный оптимизм

01.01.2022 | 14:36

Ситуацию с коронавирусом в Пензенской области, сложившуюся в декабре 2021 года, можно назвать обнадеживающей. Статистика показывает снижение ежесуточной заболеваемости практически вдвое (с 365 до 184) и рост количества выздоровевших.

На 2 декабря, с учетом заболевших 1-го, диагноз был подтвержден у 92 546 пациентов, на 1 января 2022 года - у 101 955 человек. Таким образом, с 1 по 31 декабря включительно в регионе зарегистрировано 9 409 случаев COVID-19 (за ноябрь - 11 247).

За месяц медики выписали 18 494 человека - втрое больше, чем в ноябре (5 766).

Зарегистрировано 379 смертей от коронавирусной пневмонии, тогда как в ноябре - 670.

В декабре трижды обновлялся рекорд по суточному количеству выписанных после перенесенной коронавирусной инфекции пациентов. 9 декабря этот показатель составил 688 человек, 30-го - 731, 31-го - 746.