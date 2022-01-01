Общество

Коронавирус в декабре: сдержанный оптимизм

Печать

Ситуацию с коронавирусом в Пензенской области, сложившуюся в декабре 2021 года, можно назвать обнадеживающей. Статистика показывает снижение ежесуточной заболеваемости практически вдвое (с 365 до 184) и рост количества выздоровевших.

На 2 декабря, с учетом заболевших 1-го, диагноз был подтвержден у 92 546 пациентов, на 1 января 2022 года - у 101 955 человек. Таким образом, с 1 по 31 декабря включительно в регионе зарегистрировано 9 409 случаев COVID-19 (за ноябрь - 11 247).

За месяц медики выписали 18 494 человека - втрое больше, чем в ноябре (5 766).

Зарегистрировано 379 смертей от коронавирусной пневмонии, тогда как в ноябре - 670.

В декабре трижды обновлялся рекорд по суточному количеству выписанных после перенесенной коронавирусной инфекции пациентов. 9 декабря этот показатель составил 688 человек, 30-го - 731, 31-го - 746.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Едросики, когда плато?

Гость||

Допустим, взять Тамалу. Население, по подсчётам едросовсского Росстата почти 14 тыс.Переболело за два года-581 чел. Это эпидемия или тем более пандемия? А , предатели и бездари?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте