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Общество

В декабре в перинатальном центре выросло число рожденных детей

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В декабре в Пензенском перинатальном центре появилось на свет 377 детей: 192 мальчика и 185 девочек. Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте областной больницы имени Н. Н. Бурденко в понедельник, 11 января.

«Из общего числа родившихся у нас 10 двоен, из них 4 двойни родились после ЭКО», - уточнили в медицинском учреждении.

153 малыша стали первыми в семье, 147 - вторыми, 56 - третьими, 12 - четвертыми, 4 - пятыми, 3 - шестыми, 2 - седьмыми.

За последние месяцы 377 детей - самый высокий результат. В ноябре в перинатальном центре свет увидело 327 малышей, среди них четыре двойни и одна тройня; в октябре - 335, в том числе пять двоен; в сентябре - 229, среди которых три тройни, в августе - 352.

Первый малыш 2021 года родился на свет в 6:00, это была девочка весом почти четыре килограмма.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Информация о способе зачатия уже врачебной тайной не является? Или это уже ветеринарная проблема обсеменения? Этики,морали,самоуважения ноль, Быдлу-быдлово

Гость||

Вот что ЭКО животворящее делает))

Гость||

Гость писал(a):

Вот что ЭКО животворящее делает))
Какое ЭКО.... В Заречном перинатальный под ковидников отдали, вот в Пензу и направляют тех, кто изначально должен был в Заречном рожать, отсюда и "рекорды" рождаемости

Гость||

Гость писал(a):

Информация о способе зачатия уже врачебной тайной не является? Или это уже ветеринарная проблема обсеменения? Этики,морали,самоуважения ноль, Быдлу-быдлово
Этики, морали... ага, ага. Все в неприличной позе лежамши и оттуда вылезши, только строят из себя святош.

Гость||

Гость писал(a):

Информация о способе зачатия уже врачебной тайной не является? Или это уже ветеринарная проблема обсеменения? Этики,морали,самоуважения ноль, Быдлу-быдлово
А где фамилии рожениц? Как вы вычислили, кто делал эко, шерлок?

Имя: Гость
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