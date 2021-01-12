В декабре в перинатальном центре выросло число рожденных детей

12.01.2021 | 09:26

В декабре в Пензенском перинатальном центре появилось на свет 377 детей: 192 мальчика и 185 девочек. Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте областной больницы имени Н. Н. Бурденко в понедельник, 11 января.

«Из общего числа родившихся у нас 10 двоен, из них 4 двойни родились после ЭКО», - уточнили в медицинском учреждении.

153 малыша стали первыми в семье, 147 - вторыми, 56 - третьими, 12 - четвертыми, 4 - пятыми, 3 - шестыми, 2 - седьмыми.

За последние месяцы 377 детей - самый высокий результат. В ноябре в перинатальном центре свет увидело 327 малышей, среди них четыре двойни и одна тройня; в октябре - 335, в том числе пять двоен; в сентябре - 229, среди которых три тройни, в августе - 352.

Первый малыш 2021 года родился на свет в 6:00, это была девочка весом почти четыре килограмма.