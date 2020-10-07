В сентябре в перинатальном центре родилось три двойни

07.10.2020 | 14:09

В сентябре в пензенском перинатальном центре на свет появилось 229 детей - 110 мальчиков и 119 девочек. Об этом сообщается на странице областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.

«Из общего числа родившихся у нас в сентябре три двойни», - уточнили в медицинском учреждении.

При этом 96 малышей стали первыми в семье, 90 - вторыми, 30 - третьими, 10 - четвертыми, по одному - пятым, шестым и восьмым.

В августе в перинатальном центре родилось на 123 ребенка больше (352), причем представители сильного пола лидировали - 187 против 165.

В июле впервые увидели свет 340 детей, из них 173 девочки и 167 мальчиков, в июне - 290: 158 мальчиков и 132 девочки, в том числе 14 двоен и одна тройня.