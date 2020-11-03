Сетевое издание|18+|Вторник|3 ноя 2020|15:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В пензенском перинатальном центре в октябре родилось 5 двоен

Печать

В октябре в перинатальном центре на свет появилось 335 новых жителей Пензенской области - 158 мальчиков и 177 девочек. Сообщение об этом появилось на странице областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.

Среди родившихся 5 двоен, из которых 3 - мальчик и девочка, 1 - оба мальчика, еще 1 - обе девочки. После ЭКО - 3.

149 малышей стали первыми в семье, 138 - вторыми, 34 - третьими, 9 - четвертыми, 3 - пятыми, по 1 - шестым и восьмым.

«Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам малышей приходить к нам еще не раз!» - отметили в медицинском учреждении.

В сентябре в перинатальном центре родилось на 106 человек меньше. Тогда впервые увидели свет 229 ребятишек, в том числе 3 тройни.

В августе новоиспеченными пензенцами стали 352 малыша.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

у буртасов больше писуны не встают без помощи чтоль?

Гость||

Как понять -пять двоен?Двойняшек?Писарчуки!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте