В пензенском перинатальном центре в октябре родилось 5 двоен

03.11.2020 | 14:03

В октябре в перинатальном центре на свет появилось 335 новых жителей Пензенской области - 158 мальчиков и 177 девочек. Сообщение об этом появилось на странице областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.

Среди родившихся 5 двоен, из которых 3 - мальчик и девочка, 1 - оба мальчика, еще 1 - обе девочки. После ЭКО - 3.

149 малышей стали первыми в семье, 138 - вторыми, 34 - третьими, 9 - четвертыми, 3 - пятыми, по 1 - шестым и восьмым.

«Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам малышей приходить к нам еще не раз!» - отметили в медицинском учреждении.

В сентябре в перинатальном центре родилось на 106 человек меньше. Тогда впервые увидели свет 229 ребятишек, в том числе 3 тройни.

В августе новоиспеченными пензенцами стали 352 малыша.