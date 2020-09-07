В августе в Пензе мальчиков родилось больше, чем девочек

07.09.2020 | 15:41

Представители областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко рассказали, сколько малышей появилось на свет в перинатальном центре в августе 2020 года.

В официальном аккаунте учреждения в Instagram говорится о 352 новых жителях региона, родившихся в его стенах: 187 мальчиков и 165 девочек. В общем количестве детей - 7 двоен.

157 из новорожденных в семье первые, 126 - вторые, 55 - третьи, 7 - четвертые, 4 - пятые и 3 - шестые.

В июле в перинатальном центре родилось 340 детей, из них 173 девочек и 167 мальчиков.

«Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам малышей - приходить к нам еще не раз!» - подчеркнули представители областной больницы.