Сетевое издание|18+|Понедельник|7 сен 2020|15:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В августе в Пензе мальчиков родилось больше, чем девочек

Печать

Представители областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко рассказали, сколько малышей появилось на свет в перинатальном центре в августе 2020 года.

В официальном аккаунте учреждения в Instagram говорится о 352 новых жителях региона, родившихся в его стенах: 187 мальчиков и 165 девочек. В общем количестве детей - 7 двоен.

157 из новорожденных в семье первые, 126 - вторые, 55 - третьи, 7 - четвертые, 4 - пятые и 3 - шестые.

В июле в перинатальном центре родилось 340 детей, из них 173 девочек и 167 мальчиков.

«Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам малышей - приходить к нам еще не раз!» - подчеркнули представители областной больницы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

К войне...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте