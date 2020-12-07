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Общество

В областном перинатальном центре за месяц родилось 327 детей

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В Пензенском перинатальном центре подвели итоги ноября. За последний месяц осени в учреждении появилось на свет 327 новых жителей региона.

При этом мальчиков оказалось чуть больше (168), чем девочек (159).

«Из общего числа родившихся у нас в ноябре четыре двойни и одна тройня», - сообщается на странице областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.

В 119 случаях малыш стал первым ребенком в семье, в 134 - вторым, в 48 - третьим, в 16 - четвертым, в 6 - пятым, в 3 - шестым и в 1 - восьмым.

В октябре в перинатальном центре свет увидели 335 детей, в том числе пять двоен, в сентябре - 229, среди которых три тройни, в августе - 352.

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