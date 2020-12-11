Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|13:58
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Общество

Стало известно время трансляции прямой линии губернатора

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На прямую линию губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева поступило уже более 800 обращений. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Жители области задают вопросы о росте цен на продукты, подорожании проезда, организации питания в школах, обеспечении лекарственными средствами людей с хроническими заболеваниями, проведении новогодних мероприятий.

Кроме того, пензенцы попросили главу региона сделать 31 декабря выходным днем и напомнили о проблеме перехода области на летнее время.

Прямая линия губернатора пройдет в субботу, 12 декабря. Общение будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов, а также в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях. Начало мероприятия - в 12:00.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

наивные

Гость||

А про влияние Америки на происходящее в области?

Имя: Гость
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