Стало известно время трансляции прямой линии губернатора

11.12.2020 | 13:45

На прямую линию губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева поступило уже более 800 обращений. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Жители области задают вопросы о росте цен на продукты, подорожании проезда, организации питания в школах, обеспечении лекарственными средствами людей с хроническими заболеваниями, проведении новогодних мероприятий.

Кроме того, пензенцы попросили главу региона сделать 31 декабря выходным днем и напомнили о проблеме перехода области на летнее время.

Прямая линия губернатора пройдет в субботу, 12 декабря. Общение будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов, а также в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях. Начало мероприятия - в 12:00.