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Общество

Пензенцы попросили губернатора объявить 31 декабря нерабочим днем

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Жительница Пензенской области обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой объявить 31 декабря нерабочим днем. Предложение было озвучено в его аккаунте в Instagram, где принимаются вопросы к прямой линии с населением, которая состоится в субботу, 12 декабря.

«В этом году с учетом коронавируса большинство людей будут отмечать Новый год дома, нужно время, чтобы приготовить праздничный стол. После работы вечером это сделать очень проблематично. Просьба рассмотреть возможность объявить 31 декабря в этом году в нашей области выходным днем, как делают во многих других городах страны. Заранее благодарю», - написала женщина.

Отметки «нравится» к ее комментарию оставили 10 человек. Вопрос, будет ли 31 декабря выходным в Пензенской области, задала еще одна подписчица. Ее комментарий поддержали 35 человек.

Решение объявить последний день года нерабочим принято уже в нескольких регионах России, в том числе в Белгородской области, которую с ноября возглавляет бывший руководитель администрации Заречного Вячеслав Гладков.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Работать или отдыхать в этот день?

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Гость||

Нормальные губернаторы без всяких просьб уже объявили! А у нас просить надо!

Гость||

Конечно, нам простым смертным нужен выходной 31 числа. Возвращаясь домой с работы под ночь, даже стол накрыть не успеешь. И так всего лишили в этом году!

Гость||

Гость писал(a):

стол накрыть
Значит не всего ещё лишили,можно жать дальше. Слава Губернатору!!!

Гость||

Гость писал(a):

стол накрыть

Значит не всего ещё лишили,можно жать дальше. Слава Губернатору!!!

Накрыть пустой скатертью

Гость||

31, а за одно и весь январь

Гость||

Если ещё столы накрываете,то про нищих в России врут.

Их нет.

Гость||

всё просят! Фу, как же это противно.. Таким тупорьем за счастье управлять.

Гость||

Гость писал(a):

всё просят! Фу, как же это противно.. Таким тупорьем за счастье управлять.
Да ладно вам. Засланный казачёк и попросил. А ИА типа такой "Я слушаю народ" и объявит 31 выходным. Так сказать сам спросил сам ответил.

Гость||

Где бы не работать, лишь бы не работать. Денег то, я так понимаю, вы за 31-е захотите получить?

Гость||

А что вообще за придурок когда-то придумал сделать 31-е рабочим?

Гость||

Какой такой стол,ставь бутылку кильку и полбуханки хлеба вот и все.Надо работать и так 10дней выходных не жирно ли будет?

Гость||

Хотим и 30 выходной! С 25 чё там уж

Гость||

Ещё не хватало его просить о чем-то. Как будет так и будет.

Гость||

Ещё не одного решения не было, одна пустота.

гребень||

Гость писал(a):

Конечно, нам простым смертным нужен выходной 31 числа. Возвращаясь домой с работы под ночь, даже стол накрыть не успеешь. И так всего лишили в этом году!
Странно неужели еще кто то накрывает на стол, может ты еще с бокалом слушаешь всякие выступления по тв, огонек

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Имя: Гость
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