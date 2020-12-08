Пензенцы попросили губернатора объявить 31 декабря нерабочим днем

08.12.2020 | 08:13

Жительница Пензенской области обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой объявить 31 декабря нерабочим днем. Предложение было озвучено в его аккаунте в Instagram, где принимаются вопросы к прямой линии с населением, которая состоится в субботу, 12 декабря.

«В этом году с учетом коронавируса большинство людей будут отмечать Новый год дома, нужно время, чтобы приготовить праздничный стол. После работы вечером это сделать очень проблематично. Просьба рассмотреть возможность объявить 31 декабря в этом году в нашей области выходным днем, как делают во многих других городах страны. Заранее благодарю», - написала женщина.

Отметки «нравится» к ее комментарию оставили 10 человек. Вопрос, будет ли 31 декабря выходным в Пензенской области, задала еще одна подписчица. Ее комментарий поддержали 35 человек.

Решение объявить последний день года нерабочим принято уже в нескольких регионах России, в том числе в Белгородской области, которую с ноября возглавляет бывший руководитель администрации Заречного Вячеслав Гладков.