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Глас народа | Пензенцы продолжают ждать перевода области на летнее время

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Жители Пензенской области в очередной раз подняли вопрос о переводе стрелок часов в регионе. Они развили тему в разных социальных сетях под постами губернатора Ивана Белозерцева о прямой линии.

Пенза живет по зимнему времени с 2014 года. С тех пор тема перехода на свое, местное время поднималась неоднократно. Саратов и Самара уже добились этого, а Пенза, которая находится в том же часовом поясе, живет по московскому времени.

«Можно ли у нас в регионе ввести опять летнее время? Это время отменили, опираясь на Москву, но Москва от нас в 500 км, у нас солнце летом встает полтретьего ночи, а заходит в 21 час. Кому оно светит ночью? У нас свои огороды, дачи, вечером после работы не успеваешь ничего сделать, не каждый встанет в 4 утра до работы пойти работать в огороде. Давайте подумаем над этим, если нужно, провести надо опрос населения. Думаю, большинство поддержат», - высказалась одна из пользовательниц в «Одноклассниках».

«Планируется ли рассмотрение вопроса о переводе времени на час в Пензенской области? В 2019 году в руководстве города сообщалось, что хотят это осуществить. С приходом лета опять будет ранний восход и закат», - отметила другая местная жительница в Instagram.

Тема поднималась неоднократно, с ней пользователи обращаются к губернатору во время каждой прямой линии. В феврале 2020 года он заявил, что вопрос не острый.

«Мы предварительные социологические опросы проводили, абсолютное большинство против. Если будет острая необходимость, еще раз подумаем. Если большинство будет настаивать, мы готовы будем сделать. В настоящее время таких вопросов практически нет», - пояснил тогда Иван Белозерцев.

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Гость||

Не трогайте время!!!!

Гость||

Нам так нравится

Гость||

Эта новость вам, чтобы вы не скучали.

Гость||

Надо возвращать! А то летом ещё 9 нет, а уже темно. Зато в 2 часа утра уже светать начинает.

Гость||

У кого проводился опрос? Кто по 12 часов в сутки спит?

Гость||

Да кому нужны ваши огороды, если время переведут, то лига чемпионов будет на 1 час позже, а это не удобно. так что не нужно никакого перевода. Пенза находится в одном часовом поясе с Москвой.

Гость||

А можно, как было при совке и есть сейчас в цивилизованных и развитых странах, сделать летнее и зимнее время с переводом стрелок весной и осенью? Зимой с утра светло будет, а летом вечером.

Гость||

За перевод! Летом в три утра жарит солнце, зато в восемь вечера уже темно!

Гость||

Гость писал(a):

За перевод!
Хороший тост. Краткий и емкий.

Гость||

ЗА ПЕРЕВОД! ПОДДЕРЖИВАЮ!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.12.2020 10:57|

А можно, как было при совке и есть сейчас в цивилизованных и развитых странах, сделать летнее и зимнее время с переводом стрелок весной и осенью? Зимой с утра светло будет, а летом вечером.

Это единственно правильный вариант

Гость||

Перевод всегда приветствуется!

Гость||

ЗА ПЕРЕВОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ОДНОКРАТНО!!!

В Москве, если что, и рассвет и закат позже происходят минут на 40-50, чем у нас))

Гость||

Нужна петиция!!!

Гость||

От безделья, что ли опять, не знают ,чем заняться. 70 лет живу и всех всё устраивало, пока какой то урод не перебаламутил народ. Закройте эту тему навсегда и не будоражьте людей. Без того тошно.

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Имя: Гость
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