10.12.2020 | 10:30

Жители Пензенской области в очередной раз подняли вопрос о переводе стрелок часов в регионе. Они развили тему в разных социальных сетях под постами губернатора Ивана Белозерцева о прямой линии.

Пенза живет по зимнему времени с 2014 года. С тех пор тема перехода на свое, местное время поднималась неоднократно. Саратов и Самара уже добились этого, а Пенза, которая находится в том же часовом поясе, живет по московскому времени.

«Можно ли у нас в регионе ввести опять летнее время? Это время отменили, опираясь на Москву, но Москва от нас в 500 км, у нас солнце летом встает полтретьего ночи, а заходит в 21 час. Кому оно светит ночью? У нас свои огороды, дачи, вечером после работы не успеваешь ничего сделать, не каждый встанет в 4 утра до работы пойти работать в огороде. Давайте подумаем над этим, если нужно, провести надо опрос населения. Думаю, большинство поддержат», - высказалась одна из пользовательниц в «Одноклассниках».

«Планируется ли рассмотрение вопроса о переводе времени на час в Пензенской области? В 2019 году в руководстве города сообщалось, что хотят это осуществить. С приходом лета опять будет ранний восход и закат», - отметила другая местная жительница в Instagram.

Тема поднималась неоднократно, с ней пользователи обращаются к губернатору во время каждой прямой линии. В феврале 2020 года он заявил, что вопрос не острый.

«Мы предварительные социологические опросы проводили, абсолютное большинство против. Если будет острая необходимость, еще раз подумаем. Если большинство будет настаивать, мы готовы будем сделать. В настоящее время таких вопросов практически нет», - пояснил тогда Иван Белозерцев.