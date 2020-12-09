Пензенцы попросили пустить на новогодние утренники фотографов

09.12.2020 | 16:31

Пензячка попросила губернатора Ивана Белозерцева разрешить присутствовать на новогодних утренниках фотографу или оператору. Свое обращение она оставила под постом главы региона в соцсети Instagram, где принимаются вопросы для прямой линии, запланированной на 12 декабря.

«Иван Александрович! Поскольку утренники в детских садах проходят без родителей, рассмотрите, пожалуйста, вопрос о разрешении присутствия на утренника хотя бы одного видеооператора/фотографа. Руководство детсада ссылается на Ваше постановление о запрете в саду посторонних. Но дети готовятся, и хочется хотя бы удаленно посмотреть», - написала женщина.

Пока ответа на обращение не поступило.

4 декабря сообщалось, что детские утренники в Пензе могут отменить из-за эпидемической ситуации. Однако, даже если этого не произойдет, пандемия наложит отпечаток на празднование. Торжества в детсадах и школах будут проводить только внутри групп и классов. Кроме того, мероприятия пройдут без посторонних лиц: родителей, приглашенных артистов, аниматоров.

Между тем в Заречном нашли выход из ситуации. Как в среду, 9 декабря, написал портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника городского отдела департамента образования Светлану Чернышеву, родителей воспитанников на праздник не пустят, но оператор или фотограф смогут присутствовать. Однако для этого им необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус.

«Кто-то из воспитателей может пойти навстречу родителям и через интернет включить прямую трансляцию или же прислать в общий чат видео и фото с праздника», - добавляет портал.