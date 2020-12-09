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Общество

Пензенцы попросили пустить на новогодние утренники фотографов

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Пензячка попросила губернатора Ивана Белозерцева разрешить присутствовать на новогодних утренниках фотографу или оператору. Свое обращение она оставила под постом главы региона в соцсети Instagram, где принимаются вопросы для прямой линии, запланированной на 12 декабря.

«Иван Александрович! Поскольку утренники в детских садах проходят без родителей, рассмотрите, пожалуйста, вопрос о разрешении присутствия на утренника хотя бы одного видеооператора/фотографа. Руководство детсада ссылается на Ваше постановление о запрете в саду посторонних. Но дети готовятся, и хочется хотя бы удаленно посмотреть», - написала женщина.

Пока ответа на обращение не поступило.

4 декабря сообщалось, что детские утренники в Пензе могут отменить из-за эпидемической ситуации. Однако, даже если этого не произойдет, пандемия наложит отпечаток на празднование. Торжества в детсадах и школах будут проводить только внутри групп и классов. Кроме того, мероприятия пройдут без посторонних лиц: родителей, приглашенных артистов, аниматоров.

Между тем в Заречном нашли выход из ситуации. Как в среду, 9 декабря, написал портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника городского отдела департамента образования Светлану Чернышеву, родителей воспитанников на праздник не пустят, но оператор или фотограф смогут присутствовать. Однако для этого им необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус.

«Кто-то из воспитателей может пойти навстречу родителям и через интернет включить прямую трансляцию или же прислать в общий чат видео и фото с праздника», - добавляет портал.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это обращение написано не родителями, а самими фотографами.

Гость||

То с голоду вымрут ...

Гость||

Гость писал(a):

Это обращение написано не родителями, а самими фотографами.
Которые даже во время пандемии хотят куш срубить.

Гость||

Фотограф и видеооператоры директорам школ и заведующим детсадов 20% откатывают.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.12.2020 17:03|

Фотограф и видеооператоры директорам школ и заведующим детсадов 20% откатывают.

Давай, расскажи мне, специалист. Я почти двадцать лет снимаю садики и школы и ни разу ни копейки никому не "откатывал". Мои услуги заказывают родители, сами ищут, берут контакты у знакомых и заказывают. И все нормальные заведующие и директора это понимают и никто никогда ни на что не намекает и не просит. Так что узбагойся, знаток. И насчёт отрицательных тестов на ковид. На это пойдёт малая часть нашего брата. Остальных эта почечуйная инициатива с тестами и хождением по медучреждениям заставит отказаться от небольшого даже в масштабах Пензы заработка. Одна свадьба всё перекрывает с лёгкостью.

Гость||

Челобитную батюшке-царю писать надобно, на коленях ползьть и челом бить, авось смилоствиваются и дозволют холопьям забавы - картинки заморские

Гость||

Гость писал(a):

Давай, расскажи мне, специалист. Я почти двадцать лет снимаю садики и школы и ни разу ни копейки никому не "откатывал". Мои услуги заказывают родители, сами ищут, берут контакты у знакомых и заказывают. И все нормальные заведующие и директора это понимают и никто никогда ни на что не намекает и не просит. Так что узбагойся, знаток. И насчёт отрицательных тестов на ковид. На это пойдёт малая часть нашего брата. Остальных эта почечуйная инициатива с тестами и хождением по медучреждениям заставит отказаться от небольшого даже в масштабах Пензы заработка. Одна свадьба всё перекрывает с лёгкостью.
Вот и автор обращения нарисовался.

Гость||

Да что дадут эти справки? Эти "фотохудожники" на одном мероприятии подцепят вирус и растащат по другим садам

Имя: Гость
Комментарий:

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