Белозерцев попросил Мурашко быстрее прислать вакцину от коронавируса

10.12.2020 | 15:50

В четверг, 10 декабря, состоялся телефонный разговор министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Они обсудили противостояние распространению коронавирусной инфекции и лечения больных COVID-19 на дому и в стационарах.

В частности, речь шла о выдаче бесплатных лекарств тем, кто лечится на дому. В ноябре на эти цели было выделено 9 млн рублей из областного бюджета и 49 млн - из федерального.

Иван Белозерцев рассказал министру, что за счет средств двух бюджетов лекарствами будут обеспечены свыше 6 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом, проходящих амбулаторное лечение.

В медицинских организациях для диагностики пневмонии задействованы 15 компьютерных томографов, из них 12 - на догоспитальном этапе. 1 КТ приобрели для клинической больницы № 4 в 2020 году. С 23 ноября работают амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19.

Кроме того, собеседники обсудили еще одну тему.

«Губернатор Пензенской области обратился к Михаилу Мурашко с просьбой ускорить поставку вакцины «Спутник-V» в регион», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что привиться можно будет на 8 площадках, 4 из которых расположены в Пензе, остальные - в районах. В список первых, кого предполагают вакцинировать, вошли более 3 000 педагогов и около 1 500 медиков.