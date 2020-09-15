Пензенцам объяснили сокращение количества троллейбусов

15.09.2020 | 16:31

В управлении транспорта и связи Пензы прокомментировали сокращение числа троллейбусов на маршрутах.

Уменьшение количества рогатых машин на улицах горожане отметили в начале сентября. Читатель портала поинтересовался, почему вместо 54 машин на линии выходит лишь 19. При этом на маршруте № 1 нет ни одной, на № 2 - три, на № 6 - 1, на № 7 - 11, на № 8 - 3, на № 9 - 1.

В ведомстве пояснили, что такое сокращение связано с нехваткой водителей и кондукторов, обслуживающих городской электротранспорт.

«С 8 сентября количество подвижного состава увеличено. Предприятием-перевозчиком принимаются меры по приведению количества троллейбусов на маршрутах в соответствие с условиями муниципального контракта в полном объеме», - добавили в управлении.

Вопрос финансирования троллейбусного парка в Пензе вызывает в гордуме жаркие споры. 4 сентября народные избранники решили вопрос перераспределения бюджетных средств и проголосовали за выделение 9,8 млн рублей на электротранспорт.

Этих денег парку троллейбусов должно хватить до конца октября. Вопрос изыскания средств на ноябрь и декабрь будут рассматривать отдельно.