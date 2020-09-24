В Пензе обосновали отсутствие кондуктора в троллейбусе № 8

24.09.2020 | 12:36

В четверг, 24 сентября, городское управление транспорта и связи ответило на вопрос читателя портала PenzaInform.ru об обилечивании пассажиров в рогатых машинах.

«Почему в троллейбусах, к примеру № 8, нет больше кондукторов? Это как же водитель уследит за всеми?» - поинтересовался пензенец.

В официальном документе, подписанном и. о. начальника управления Денисом Светкиным, говорится, что решение о совмещении функций водителя и кондуктора было принято из-за нехватки последних в ООО «Горэлектротранс».

«Данный опыт обслуживания пассажиров ранее был успешно реализован на других троллейбусных маршрутах и не противоречит существующим нормативным правовым актам. Водители обучены и проинструктированы по обязательному обилечиванию пассажиров во время остановки или стоянки», - поясняется в ответе.

В троллейбусе № 1 кондуктор исчез еще в ноябре 2017 года. О переменах пользующихся транспортным средством предупреждало размещенное на двери объявление. Всем полагалось входить только через переднюю дверь, а выходить через заднюю.

В начале сентября 2020-го из-за нехватки водителей и кондукторов в Пензе уменьшалось количество выпускаемых на линию троллейбусов.

Вопрос финансирования транспортного парка вызывает жаркие споры в городской думе. 4 сентября народные избранники проголосовали за выделение 9,8 млн рублей на электротранспорт для обеспечения его работы в октябре. Дальнейшая судьба троллейбусов пока неизвестна. Вопрос изыскания средств на ноябрь и декабрь будут рассматривать отдельно.