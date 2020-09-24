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Общество

В Пензе обосновали отсутствие кондуктора в троллейбусе № 8

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В четверг, 24 сентября, городское управление транспорта и связи ответило на вопрос читателя портала PenzaInform.ru об обилечивании пассажиров в рогатых машинах.

«Почему в троллейбусах, к примеру № 8, нет больше кондукторов? Это как же водитель уследит за всеми?» - поинтересовался пензенец.

В официальном документе, подписанном и. о. начальника управления Денисом Светкиным, говорится, что решение о совмещении функций водителя и кондуктора было принято из-за нехватки последних в ООО «Горэлектротранс».

«Данный опыт обслуживания пассажиров ранее был успешно реализован на других троллейбусных маршрутах и не противоречит существующим нормативным правовым актам. Водители обучены и проинструктированы по обязательному обилечиванию пассажиров во время остановки или стоянки», - поясняется в ответе.

В троллейбусе № 1 кондуктор исчез еще в ноябре 2017 года. О переменах пользующихся транспортным средством предупреждало размещенное на двери объявление. Всем полагалось входить только через переднюю дверь, а выходить через заднюю.

В начале сентября 2020-го из-за нехватки водителей и кондукторов в Пензе уменьшалось количество выпускаемых на линию троллейбусов.

Вопрос финансирования транспортного парка вызывает жаркие споры в городской думе. 4 сентября народные избранники проголосовали за выделение 9,8 млн рублей на электротранспорт для обеспечения его работы в октябре. Дальнейшая судьба троллейбусов пока неизвестна. Вопрос изыскания средств на ноябрь и декабрь будут рассматривать отдельно.

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Гость||

ВОДИТЕЛИ ОБИЛЕЧИВАЮТ ЧЕРЕЗ ОДНОГО,А ДЕНЬГИ В КАРМАН.ТАК ЧТО БЕРИТЕ БИЛЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НА ЛИНИИ КОНТРОЛЬ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В официальном документе, подписанном и. о. начальника управления Денисом Светкиным, говорится
penzainform.ru писал(a):
Данный опыт обслуживания пассажиров ранее был успешно реализован на других троллейбусных маршрутах
А потом они удивляются почему троллейбусы без кондуктора меньше зарабатывают по сравнению с теми где кондуктор реально работает. Делать троллейбусы рукотворно убыточными - это действительно успех для заинтересованных лиц. Но не для пассажиров общественного транспорта города Пензы.

Гость||

Раньше в троллейбусах было самообслуживание, кидаешь монетку, отрываешь билетик.

Гость||

А что там с онлайн кассами в общественном транспорте? Сколько еще в Пензе будет нарушаться Федеральный закон?

Гость||

Гость писал(a):

Делать троллейбусы рукотворно убыточными - это действительно успех для заинтересованных лиц. Но не для пассажиров общественного транспорта города Пензы.
А когда водила, которого заставили еще и пахать за кондуктора, допустит аварию (а ждать-то не долго), это будет основным доводом в пользу опасности данного вида транспорта (в отличие от маршруток) и необходимости его ликвидации.

Гость||

А отсутствии троллейбусов оказывается водители виноваты, а не те кто специально троллкйбусные депо годами разрушили и планомерно вели к убийству троллейбусов в Пензе

Гость||

Обезопасить себя на дороге теперь можно и нужно делать, я вот поставил себе видеорегистратор с радар-детектором и уберег себя от штрафов и подстав. Реально крутая штука и выгодная вещь ( я брал за 2500 ), уже избежал несколько штрафов, я брал вот такой ---- http://bit.do/vidreg

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