Обновленный Богоявленский храм сможет вместить до 6 000 человек

24.08.2020 | 18:12

«Благословляется. Митрополит Серафим» - такую надпись владыка оставил на нескольких страницах эскизного проекта. Богоявленский храм Пензы в будущем ждет реконструкция. Зданию, которое спустя 101 год вернулось в ведение православной церкви, собираются придать первоначальный вид.

«Сегодняшние технологии позволяют нам восстановить храм таким, каким он был в своей архитектурной задумке. Естественно, здесь не было колокольни. Ее начали строить, но она рухнула. Не решились достроить ее до революции, а только поставили звонницу», - рассказал помощник настоятеля Богоявленского храма протоиерей Алексий Ладыгин.

На эскизе колокольня есть, если ее и возведут заново, то как раз над танцевальным классом. Именно в части здания, где она должна была быть.

В своем периметре храм не изменился, на фасаде сохранились колонны по боковым входам. Правда, в советские годы в стенах, толщина которых впечатляет, появились дополнительные окна. Из-за них вид храма теперь более светский.

Целый век здание не принадлежало церкви. В прошлом году историческая справедливость восторжествовала, и в августе 2019-го над входом водрузили крест.

В здании храма уцелели некоторые прежние элементы, но многое придется отстраивать заново. После эскиза предстоит еще подготовить проектно-сметную документацию, это дело ближайшего года. Без нее говорить о средствах, необходимых на реконструкцию, рано.

«Когда восстанавливается храм, особенно в городской среде, то люди объединяются и общество становится крепким, сильным и духовно нравственным», - пояснил Алексий Ладыгин.

Церковь Богоявления Господня уже негласно называют собором. По своим размерам этот православный храм будет вторым после Спасского. По завершении реконструкции в нем смогут находиться от 3 000 до 6 000 прихожан.