Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|02:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Обновленный Богоявленский храм сможет вместить до 6 000 человек

Печать

«Благословляется. Митрополит Серафим» - такую надпись владыка оставил на нескольких страницах эскизного проекта. Богоявленский храм Пензы в будущем ждет реконструкция. Зданию, которое спустя 101 год вернулось в ведение православной церкви, собираются придать первоначальный вид.

«Сегодняшние технологии позволяют нам восстановить храм таким, каким он был в своей архитектурной задумке. Естественно, здесь не было колокольни. Ее начали строить, но она рухнула. Не решились достроить ее до революции, а только поставили звонницу», - рассказал помощник настоятеля Богоявленского храма протоиерей Алексий Ладыгин.

На эскизе колокольня есть, если ее и возведут заново, то как раз над танцевальным классом. Именно в части здания, где она должна была быть.

В своем периметре храм не изменился, на фасаде сохранились колонны по боковым входам. Правда, в советские годы в стенах, толщина которых впечатляет, появились дополнительные окна. Из-за них вид храма теперь более светский.

Целый век здание не принадлежало церкви. В прошлом году историческая справедливость восторжествовала, и в августе 2019-го над входом водрузили крест.

В здании храма уцелели некоторые прежние элементы, но многое придется отстраивать заново. После эскиза предстоит еще подготовить проектно-сметную документацию, это дело ближайшего года. Без нее говорить о средствах, необходимых на реконструкцию, рано.

«Когда восстанавливается храм, особенно в городской среде, то люди объединяются и общество становится крепким, сильным и духовно нравственным», - пояснил Алексий Ладыгин.

Церковь Богоявления Господня уже негласно называют собором. По своим размерам этот православный храм будет вторым после Спасского. По завершении реконструкции в нем смогут находиться от 3 000 до 6 000 прихожан.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

У детей был дворец культуры с огромным количеством кружков , елки, утренники, концерты ,фильмы, дискотеки - всё проехали . Спасибо и пока

Гость||

Еще один храм

Гость||

А нет ли у епархии планов по восстановлению пришедших в упадок других храмов, коих много в крае Пензенском? Или таки интересуют места с большой проходимостью?

Гость||

За чей счёт банкет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Целый век здание не принадлежало церкви.
Вы удивитесь, но оно не принадлежало церкви НИКОГДА. До революции понятия церковной собственности не существовало: всё это принадлежало либо государству (посколько церковь управлялась госструктурой - Священным Синодом), либо непосредственно церковным общинам. В 1920-х община сама отказалась от Богоявленского собора, построенного на средства С. Д. Башмакова, так как была не в состоянии его содержать, и помещение перешло в городскую собственность - сначала как склад, потом как железнодорожный клуб. И говорить об исторической справедливости тут не приходится. Никто ни у кого ничего не отнимал. Отняли сейчас - единственный ДК в центре города, где работало множество коллективов. Причем ДК, куда легко было добраться из разных районов города. Куда теперь всех? В "Аструм"? (Прости господи, что за название.) Так туда не доедешь, а по вечерам - и не уедешь. Но это ведь никого не волнует, правда?

Гость||

ну теперь заживём, цены расти не будут. пенсия прибавится. умирать не будем только больше молись и попам больше неси.

Гость||

Такой прекрасный был дом культуры столько ребятишек занималось в кружках была жизнь ёлки,концерты, кругом одни церкви да храмы да техника военная ржавая списанная стоит вроде памятников, стыдно просто за город слов нет

Гость||

Можно верить в Бога но не такой ценой,что бы детей выгонять где они занимались столько лет в кружках как не стыдно да ещё преподносить эту новость как что то выдающиеся

Гость||

И что туда пойдут эти 6000чел.? Если только на открытие пригонят

Гость||

Категорически против и тем более против, что бы туда закладывалась любая сумма из бюджета .Уже и так бухнули в Собор на Советской площади 220 млн. $ ,на эти деньги можно было полностью обновить парк общественного транспорта в городе и избавиться от маршруток,построить несколько мостов и развязок ,восстановить уничтоженные зелёные насаждения во всем городе и восстановить все фонтаны ,а вместо всего этого мракобесие.Власть снова хочет залезть к нам в карман .Все церкви пустые ,так зачем?У них в 500 м. находиться церковь.И при этой реконструкции по традиции изуродуют сквер и спилят деревья.

Гость||

И обязательно заборчик метра на 3 как на Кирова, и и выжечь всё кругом ,чтоб красоту не портило

Гость||

Да это перебор уже! У нас только храмы новые будут теперь строить? А больницы? Детскую городскую больницу собираются уже много лет строить и все никак, только областная детская больница есть со времен ссср и всё, а городской так и нет! Капец, дожили! Гос-во строит культовые сооружения , а социальные-нет, тьфу!

Гость||

Адмирал существо неодушевленное , зачем ему о душе и жизни думать - он при корыте

Гость||

У Покровского собор подчищают земельку и тут «подчистят»

Гость||

НЕ ЗАСИРАЙТЕ СВЕТСКИЙ САЙТ.

← Ctrl пред.
12345
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте