Батареи в домах пензенцев начнут остывать с 30 апреля

28.04.2020 | 18:24

Пензенцы открывают окна, чтобы выпустить на улицу жар из квартир. Несмотря на раннюю весну, отопительный сезон 2019-2020-го, пожалуй, один из самых продолжительных в истории города: начался в сентябре и закончится поздно.

«В соответствии с постановлением администрации города Пензы, которое подписал глава, отопительный сезон завершится с 30 апреля», - сообщил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Виталий Кузькин.

Правда, в некоторых домах топить перестали раньше. Батареи в многоэтажках на улице Ладожской остыли буквально за считанные минуты. Зато во дворе поддали жару. Территория затоплена горячей водой. Легкой дымкой поднимается пар над газонами.

«Било в сторону, прямо на березки, на дом. Очень сильно. Мы все записывали на телефон. Страшно, пар, ничего не было видно даже», - рассказала жительница дома № 29 на ул. Ладожской Валентина Ивановна.

Хлестало из трубы рядом с теплопунктом. Кипяток довольно быстро заполнил двор. В низине у выхода из первого подъезда 29-го дома образовалось озеро.

Без горячей воды остались и жители улицы 8 Марта. Вместе с ее исчезновением отключили и отопление.

«Второй день нет горячей воды. Я считаю, что это кощунство - в такое время, во время эпидемии коронавируса выключить горячую воду. И главное, никто ничего не знает. Я сегодня позвонила по 05, сказали одну причину, а второй раз позвонила - сказали вторую причину», - отметила жительница дома № 17 на ул. 8 Марта Вера Назарова.

«Имеют место порывы на сетях теплоснабжения. В настоящий момент есть утечка. Теплоснабжающая организация занимается устранением», - пояснил Виталий Кузькин.

Чуть позже горячую воду на 8 Марта все же дали. Что касается аварий, то они не стали неожиданностью. Перед окончанием отопительного сезона сразу в нескольких районах Пензы планировалось проведение испытания сетей. Где-то оно прошло довольно бурно.