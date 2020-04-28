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Общество

Батареи в домах пензенцев начнут остывать с 30 апреля

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Пензенцы открывают окна, чтобы выпустить на улицу жар из квартир. Несмотря на раннюю весну, отопительный сезон 2019-2020-го, пожалуй, один из самых продолжительных в истории города: начался в сентябре и закончится поздно.

«В соответствии с постановлением администрации города Пензы, которое подписал глава, отопительный сезон завершится с 30 апреля», - сообщил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Виталий Кузькин.

Правда, в некоторых домах топить перестали раньше. Батареи в многоэтажках на улице Ладожской остыли буквально за считанные минуты. Зато во дворе поддали жару. Территория затоплена горячей водой. Легкой дымкой поднимается пар над газонами.

«Било в сторону, прямо на березки, на дом. Очень сильно. Мы все записывали на телефон. Страшно, пар, ничего не было видно даже», - рассказала жительница дома № 29 на ул. Ладожской Валентина Ивановна.

Хлестало из трубы рядом с теплопунктом. Кипяток довольно быстро заполнил двор. В низине у выхода из первого подъезда 29-го дома образовалось озеро.

Без горячей воды остались и жители улицы 8 Марта. Вместе с ее исчезновением отключили и отопление.

«Второй день нет горячей воды. Я считаю, что это кощунство - в такое время, во время эпидемии коронавируса выключить горячую воду. И главное, никто ничего не знает. Я сегодня позвонила по 05, сказали одну причину, а второй раз позвонила - сказали вторую причину», - отметила жительница дома № 17 на ул. 8 Марта Вера Назарова.

«Имеют место порывы на сетях теплоснабжения. В настоящий момент есть утечка. Теплоснабжающая организация занимается устранением», - пояснил Виталий Кузькин.

Чуть позже горячую воду на 8 Марта все же дали. Что касается аварий, то они не стали неожиданностью. Перед окончанием отопительного сезона сразу в нескольких районах Пензы планировалось проведение испытания сетей. Где-то оно прошло довольно бурно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хорошо хоть жертв нет, как на Аустрина. Дырища-то ого!

Гость||

Ничего страшного. Чопик легко исправит пробоину.

Гость||

Испытание прошли?

Гость||

Да уж. Самый продолжительный. Когда у людей нет денег на оплату и на улице 20 градусов тепла, конечно надо потопить.

Гость||

На луначарской уже отключили тепло-быстро с реагировали

Гость||

На Рахманинова ни отопления, ни воды горячей

Гость||

БАТАРЕИ СО ВЧЕРАШНЕГО ДЛЯ ХОЛОДНЫЕ! Не забудьте в счете отразить.

Гость||

Рано ! Надо топить до 1 июня,мы привыкли платить.

Гость||

Где на Рахманинова отключили,жарит во всю

Имя: Гость
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