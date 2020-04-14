Экономика

В Пензенской области приступили к работе поставщики

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В Пензенской области приступают к работе предприятия, являющиеся поставщиками для системообразующих компаний российской экономики. Соответствующее изменение было внесено в постановление о введении режима повышенной готовности в понедельник, 13 апреля.

«Важно, чтобы были задействованы только работники, непосредственно занятые в производстве. Кроме того, обязательным условием является соблюдение необходимых мер предотвращения заражения коронавирусом. Если этого не будет, то предприятие должно прекратить работу», - подчеркнул Иван Белозерцев. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация и в стране, и в Пензенской области остается сложной, пик заболеваемости COVID-19 не пройден, а наиболее действенной профилактической мерой является режим социальной изоляции.

«Эта вынужденная мера нравится не всем, но без нее невозможно успешно решать задачи, связанные с нераспространением вируса. Сферы деятельности постепенно будут расширяться, однако мы будем делать это с учетом всех возможных рисков», - подчеркнул глава региона.

На прошлой неделе работать разрешили компаниям, исполняющим государственный оборонный заказ и экспортные контракты. С 8 апреля возобновили функционирование магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, а также салоны оптики. Ранее в перечень включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские, транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.

По словам президента региональной ассоциации промышленников Олега Шаповала, сложившаяся ситуация требует серьезного анализа и господдержки предприятий.

«Важно сохранить производственные цепочки. Необходимо, чтобы после завершения режима повышенной готовности работники вернулись на свои предприятия и продолжили работать, без помощи многие компании не справятся. Также нужно выработать единую политику по работе с банками», - пояснил он.

Губернатор поручил организовать переговоры промышленников с кредитными учреждениями на площадке регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

В продвинутых регионах работодателей обязывают обеспечить выводимых работников средствами защиты и дезинфекции, отдельными помещениями каждого на рабочем месте и доставкой до места работы и обратно за счет предприятия с учетом социальной дистанции (т.е. не общественным транспортом). У нас тоже так будет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области приступают к работе предприятия, являющиеся поставщиками для системообразующих компаний российской экономики.
А когда вернут автобусы, чтобы люди не набивались в час пик в маршрутки? Народу с каждым днем работает все больше, а транспорта пустили МАЛО! Зачем в магазинах разметку сделали, если люди ездят на работу в переполненных маршрутках? И обязательно в любой маршрутке найдется особь с соплями до пупка и чихающая и кашляющая на все и всех. Такие индивидуумы масок никогда не носят, они и пасть свою во время чиха-кашля не прикрывают, свиньи. Власть что специально сократила число транспорта?

Гость||

А вы говорите он не читает этот форум.Вон,глядите,сидит уже в маске и выполняет указ В.В.Путина.И пофиг,что он с возможно инфицированным попом ранее общался без маски.Вот так они и разносят заразу с которой борются посадив нас на самоизоляцию без средств к существованию.

Гость||

По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года.

Алексей Кудрин

председатель Счетной палаты

Гость||

то есть с чиновниками губернатор в маске, а со жрецом секты рпц - нет?!

Гость||

Корабль уродов...

Имя: Гость
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