В Пензенской области приступили к работе поставщики

14.04.2020 | 08:57

В Пензенской области приступают к работе предприятия, являющиеся поставщиками для системообразующих компаний российской экономики. Соответствующее изменение было внесено в постановление о введении режима повышенной готовности в понедельник, 13 апреля.

«Важно, чтобы были задействованы только работники, непосредственно занятые в производстве. Кроме того, обязательным условием является соблюдение необходимых мер предотвращения заражения коронавирусом. Если этого не будет, то предприятие должно прекратить работу», - подчеркнул Иван Белозерцев. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация и в стране, и в Пензенской области остается сложной, пик заболеваемости COVID-19 не пройден, а наиболее действенной профилактической мерой является режим социальной изоляции.

«Эта вынужденная мера нравится не всем, но без нее невозможно успешно решать задачи, связанные с нераспространением вируса. Сферы деятельности постепенно будут расширяться, однако мы будем делать это с учетом всех возможных рисков», - подчеркнул глава региона.

На прошлой неделе работать разрешили компаниям, исполняющим государственный оборонный заказ и экспортные контракты. С 8 апреля возобновили функционирование магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, а также салоны оптики. Ранее в перечень включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские, транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.

По словам президента региональной ассоциации промышленников Олега Шаповала, сложившаяся ситуация требует серьезного анализа и господдержки предприятий.

«Важно сохранить производственные цепочки. Необходимо, чтобы после завершения режима повышенной готовности работники вернулись на свои предприятия и продолжили работать, без помощи многие компании не справятся. Также нужно выработать единую политику по работе с банками», - пояснил он.

Губернатор поручил организовать переговоры промышленников с кредитными учреждениями на площадке регионального правительства.