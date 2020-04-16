Общество

В регионе возобновят работу производители стройматериалов

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В Пензенской области приступят к работе производители и продавцы строительных материалов. С просьбой возобновить функционирование этих компаний в правительство региона обратились застройщики.

С перечнем предприятий, строительных баз и торговых организаций, которые вернутся к своей деятельности в ближайшие дни, можно ознакомиться на сайте регионального минстроя. Они будут принимать документы на отпуск дистанционно и отпускать продукцию с соблюдением всех мер безопасности.

Список работающих организаций в области постепенно расширяется. Так, с 8 апреля работу возобновили компании, исполняющие государственный оборонный заказ и экспортные контракты, а также магазины мобильных телефонов и планшетов и салоны оптики.

Ранее в перечень включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские, транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Однако некоторые организации, в услугах которых нуждаются пензенцы, по-прежнему бездействуют.

Так, во время пресс-конференции, состоявшейся в правительстве 14 апреля, пензенцы поинтересовались у губернатора Ивана Белозерцева, когда будут функционировать СТО и салоны красоты.

«Хочется открыть, но пока ситуация не позволяет. Большой проблемы в том, чтобы открыть, нет. Но не получим ли мы увеличения количества заболевших? Давайте еще немного потерпим, посмотрим за ситуацией», - ответил им глава региона.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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