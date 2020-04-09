09.04.2020 | 11:52

Со среды, 8 апреля, в Пензенской области приступили к работе магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, а также салоны оптики.

Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Иваном Белозерцевым.

Кроме того, в регионе разрешили приступить к деятельности организациям сферы лесного хозяйства: структурам, осуществляющим федеральный государственный лесной и пожарный надзор, исполняющим госзадания по охране и воспроизводству лесов.

Также это касается предприятий, использующих лес для заготовки древесины (арендаторов лесных участков) в части воспроизводства и противопожарного обустройства лесов.

В общий список также добавили организации, исполняющие государственный оборонный заказ и поставляющие продукцию по экспортным контрактам; фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские и транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.

Во время прямой линии с подписчиками в Instagram 8 апреля был озвучен вопрос к губернатору, заданный владельцами салонов красоты, парикмахерских, мелкими предпринимателями. Они попросили о досрочном окончании вынужденных каникул.

«Посмотрим по эпидситуации. Если она будет нормализовываться, если мы пройдем пик, будут определенные послабления. Все мы с вами понимаем, что без салонов красоты и парикмахерских мы сегодня можем с вами обходиться. Абсолютное большинство жителей меня понимает. Надо решить главную проблему - борьба с коронавирусом», - высказался глава региона.

Говоря о возможности сокращения количества нерабочих дней и возвращения к прежней жизни уже в апреле, Иван Белозерцев отметил, что это не исключено, но все также будет зависеть от эпидситуации, которая складывается в России вообще и в Пензенской области в частности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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