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Общество | В области заработали салоны оптики и точки продажи телефонов

09.04.2020|11:52
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Со среды, 8 апреля, в Пензенской области приступили к работе магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, а также салоны оптики.

Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Иваном Белозерцевым.

Кроме того, в регионе разрешили приступить к деятельности организациям сферы лесного хозяйства: структурам, осуществляющим федеральный государственный лесной и пожарный надзор, исполняющим госзадания по охране и воспроизводству лесов.

Также это касается предприятий, использующих лес для заготовки древесины (арендаторов лесных участков) в части воспроизводства и противопожарного обустройства лесов.

В общий список также добавили организации, исполняющие государственный оборонный заказ и поставляющие продукцию по экспортным контрактам; фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские и транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.

Во время прямой линии с подписчиками в Instagram 8 апреля был озвучен вопрос к губернатору, заданный владельцами салонов красоты, парикмахерских, мелкими предпринимателями. Они попросили о досрочном окончании вынужденных каникул.

«Посмотрим по эпидситуации. Если она будет нормализовываться, если мы пройдем пик, будут определенные послабления. Все мы с вами понимаем, что без салонов красоты и парикмахерских мы сегодня можем с вами обходиться. Абсолютное большинство жителей меня понимает. Надо решить главную проблему - борьба с коронавирусом», - высказался глава региона.

Говоря о возможности сокращения количества нерабочих дней и возвращения к прежней жизни уже в апреле, Иван Белозерцев отметил, что это не исключено, но все также будет зависеть от эпидситуации, которая складывается в России вообще и в Пензенской области в частности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|09.04.2020 12:10|

Когда можно будет купить одежду? До сих пор в шубе хожу!

Гость|09.04.2020 12:18|

Вот за оптику спасибо! Хорошо, что Вы нас слышите и понимате!

Гость|09.04.2020 12:23|

магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, 

Интересно зачем ?

Гость|09.04.2020 12:26|

Гость|09.04.2020 12:10|

Когда можно будет купить одежду? До сих пор в шубе хожу!

Зачем тебе одежда ? Сиди дома деньги целей будут .

Гость|09.04.2020 12:34|

Есть три способа борьбы с коронавирусом.

1. Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.

2. Шведский - не делать ничего.

3. РУсский - объявить китайский, реализовать шведский, разницу слямзить.

Гость|09.04.2020 12:43|

Гость писал(a):

магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, 

Интересно зачем ?

Чтобы людей не поувольняли.

Гость|09.04.2020 12:49|

Вся Пенза плачет нет денег на еду,ждут пайки продуктовые,кто ж пойдёт за новыми очками или телефоном?

Гость|09.04.2020 12:50|

А я машину новую покупаю

Гость|09.04.2020 13:00|

Хорошо что магазины игрушек работают))

Гость|09.04.2020 13:02|

Гость|09.04.2020 12:50|

А я машину новую покупаю

Зачем ? Зачем тебе такие проблемы ? Это уже в прошлом машины , квартиры . Главное сейчас сбереч деньги . Потом пригодятся очень . Щас уазик Б/У приоритетней будет чем фаршированные иномарки .

Гость|09.04.2020 13:11|

Как дойти до магазина если действует постановление о повышенной готовности, запрещающее ходить в дальние магазины? В ближайшем допустим ассортимент не устраивает, что штраф влупят?

Гость|09.04.2020 13:11|

прикольно,,сидим дома,нельзя выходить,а оптика и телефоны работать будут,,для кого??? Почему тогда цветочники не работают? Парикмахерские?? Чем они хуже оптики?

Гость|09.04.2020 13:18|

penzainform.ru писал(a):

Посмотрим по эпидситуации. Если она будет нормализовываться, если мы пройдем пик, будут определенные послабления.
7 апреля Вероника Скворцова дала интервью каналу "Россия24": «Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10–14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся и пойдем в обратную сторону», — рассказала она. Глава ФМБА полагает, что спад заболеваемости займет примерно столько же времени, сколько и распространение коронавируса. «Процесс, как правило, напоминает синусоиду. Сколько мы поднимаемся на плато, столько мы и спускаемся с него. [На плато мы будем] до первой декады июня — до середины июня, предположительно», — дала она прогноз."РБК"

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