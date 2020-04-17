Оперштаб: в регионе выздоровел еще один пациент с COVID-19

17.04.2020 | 18:36

В пятницу, 17 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о еще одном выздоровевшем пациенте с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Это 22-летний пензенец. Три недели назад его госпитализировали в областной центр специализированных видов медицинской помощи.

Таким образом, выздоровевших в регионе на данный момент пятеро.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, на следующей неделе медики планируют выписать еще 10 пациентов, излечившихся от опасного вируса.

На 17 апреля в Пензенской области зафиксировано 119 случаев COVID-19. Большинство пациентов - люди старше 60 лет. Также на лечении находятся шестеро детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет. Пять человек лежат в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ. Двое больных, 75-летний мужчина и 50-летняя женщина, скончались.