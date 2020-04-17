Общество

Оперштаб: в регионе выздоровел еще один пациент с COVID-19

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В пятницу, 17 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о еще одном выздоровевшем пациенте с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Это 22-летний пензенец. Три недели назад его госпитализировали в областной центр специализированных видов медицинской помощи.

Таким образом, выздоровевших в регионе на данный момент пятеро.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, на следующей неделе медики планируют выписать еще 10 пациентов, излечившихся от опасного вируса.

На 17 апреля в Пензенской области зафиксировано 119 случаев COVID-19. Большинство пациентов - люди старше 60 лет. Также на лечении находятся шестеро детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет. Пять человек лежат в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ. Двое больных, 75-летний мужчина и 50-летняя женщина, скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Значит, завтра прибавится подтвержденных?

Гость||

Ну надо же!

Гость||

Ну наконец-то Дина Черемушкина откликнулась! Я за неё волноваться начал, а вдруг заболела.

Гость||

А где видеорепортаж выписки интервью. Тут на медне бабушку выписывали и видеорепортаж был я как его смотрю то ржу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

излечившихся от опасного вируса.
сначала прочитал от поносного

Гость||

А от чего хоть лечили беднягу ?

Гость||

А как называется Телеграмм канал ДиныЧеремушкиной? Хочу читать новости в первоисточнике.

Гость||

Надо отметить! Побежал за пузырём в магаз

Гость||

Сам он не в курсе почему туда попал.

Гость||

Вышел в + и это радует,плохо если много -.

Гость||

Проще написать о выздоровлении от вируса, чем попадать в не ловкую ситуацию, как с бабкой))).

Гость||

Гость писал(a):

как с бабкой))).
Вирус может поражат не только бронхо лёгочную систему,некоторые могут частично(возможно временно) менять ментальное восприятие окружающего миропространства...

Имя: Гость
Комментарий:

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