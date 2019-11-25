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Общество | Пензенцев предупредили об опасной зоне на улице Некрасова

25.11.2019|11:08
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На улице Некрасова, в районе дома № 26, появилось объявление, взволновавшее женщину, которая живет неподалеку. Надпись на листке гласит: «Опасная зона. Ближе пяти метров машины не парковать».

«Это где госжилинспекция. Там небольшая парковка, рядом раскопки, огороженные забором. Видимо, озаботились безопасностью после печальных событий», - предположила горожанка.

Она вспомнила о трагедии, произошедшей на улице Аустрина, 37, 19 ноября. Тогда на стоянке возле магазина автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

Причиной ЧП стал прорыв трубы горячего водоснабжения. Кипяток размыл грунт, и произошел обвал дорожного покрытия. Следствие установило, что трубопровод прокладывался 57 лет назад.

После трагедии губернатор Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу и обследовать все потенциально опасные участки коммуникаций. Пензенцев же призвали сообщать о таких местах на телефон единой дежурной диспетчерской службы.

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Гость|25.11.2019 11:22|

Весь город предупреждающими табличками увешать и делать больше ничего не надо.

Гость|25.11.2019 11:31|

Таблички не спасут, забор переносить с запасом - будет вердикт, проходили.

Имя: Гость
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