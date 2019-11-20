20.11.2019 | 12:53

В Пензе после ЧП на улице Аустрина, 37, создадут рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев на совещании в среду, 20 ноября.

В 9:35 19-го числа автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

«По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор предложил тщательно разобраться в том, что произошло.

«Почему не следили за гидравлическим режимом на теплотрассе? Почему, когда пошел большой объем подпитки воды, не приняли меры? Есть специальные технические возможности, чтобы обследовать инженерные коммуникации. Ставьте вопрос перед руководством компании, изыскивайте средства, закупайте оборудование, делайте исследования и заменяйте изношенные участки», - заявил Иван Белозерцев, обращаясь к участникам совещания.

Рабочую группу по обследованию потенциально опасных зон возглавит зампред областного правительства Дмитрий Семенов. В нее также войдут начальник ГУ МЧС по области Сергей Козлов, глава администрации Пензы Андрей Лузгин, замглавы городской администрации по ЖКХ и представители ресурсоснабжающих организаций.

«С сегодняшнего дня приступите к работе. Особое внимание участкам, где трубы проходят вблизи магазинов, где они пересекают дороги, где над ними расположена стоянка автотранспортных средств. На этих участках не должно быть никаких стоянок, никаких подвозов товара», - подчеркнул Иван Белозерцев.