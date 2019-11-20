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Общество | После ЧП на Аустрина обследуют все потенциально опасные участки

20.11.2019|12:53
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В Пензе после ЧП на улице Аустрина, 37, создадут рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев на совещании в среду, 20 ноября.

В 9:35 19-го числа автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

«По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор предложил тщательно разобраться в том, что произошло.

«Почему не следили за гидравлическим режимом на теплотрассе? Почему, когда пошел большой объем подпитки воды, не приняли меры? Есть специальные технические возможности, чтобы обследовать инженерные коммуникации. Ставьте вопрос перед руководством компании, изыскивайте средства, закупайте оборудование, делайте исследования и заменяйте изношенные участки», - заявил Иван Белозерцев, обращаясь к участникам совещания.

Рабочую группу по обследованию потенциально опасных зон возглавит зампред областного правительства Дмитрий Семенов. В нее также войдут начальник ГУ МЧС по области Сергей Козлов, глава администрации Пензы Андрей Лузгин, замглавы городской администрации по ЖКХ и представители ресурсоснабжающих организаций.

«С сегодняшнего дня приступите к работе. Особое внимание участкам, где трубы проходят вблизи магазинов, где они пересекают дороги, где над ними расположена стоянка автотранспортных средств. На этих участках не должно быть никаких стоянок, никаких подвозов товара», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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Гость|20.11.2019 13:07|

penzainform.ru писал(a):

Особое внимание участкам, где трубы проходят вблизи магазинов, где они пересекают дороги, где над ними расположена стоянка автотранспортных средств. На этих участках не должно быть никаких стоянок, никаких подвозов товара», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Ну чо, половину магазинов и ТЦ придется закрывать-с.. да-с.. раз никакого подвоза товаров. Слово губернатора - закон!

Гость|20.11.2019 13:08|

По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Это же тротуар!!! Какая нагрузка?

Гость|20.11.2019 13:12|

penzainform.ru писал(a):

«Почему не следили за гидравлическим режимом на теплотрассе? Почему, когда пошел большой объем подпитки воды, не приняли меры? Есть специальные технические возможности, чтобы обследовать инженерные коммуникации. Ставьте вопрос перед руководством компании, изыскивайте средства, закупайте оборудование, делайте исследования и заменяйте изношенные участки»
Это он кому говорит, и от кого требует? От Журавеля? Он уже давно бы должен сидеть, когда обанкротил строительную компанию. Вот такие руководители и доводят до руин всю хозяйственную структуру.

Гость|20.11.2019 13:14|

Одно бла, бла, бла ... попустозвнят недельку, недельку другую видимость посоздают и дальше бездельничать.

Где списки уволенных и задержанных?

Гость|20.11.2019 13:17|

Вырядились то как ... все в итальянских костюмах от полтинника и выше ... сидят рассуждают о том, о чем понятия не имеют. Там должны сидеть слесари, сантехники ... и обсудить кто виноват и как быть дабы сего не повторилось !

Гость|20.11.2019 13:17|

Гость писал(a):

По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Это же тротуар!!! Какая нагрузка?
... кроме того, были установлены ограждения, включены проблесковые маячки и все находились в светоотражающих жилетах.

Гость|20.11.2019 13:18|

Гость писал(a):

По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта.
Да там школа, техникум. Колодец без люка накрытый досками это нормально? На пути в школу. Ближе к остановке провал у тротуара, и еще один колодец парящий. Там может вообще подмыло незнай до куда

Гость|20.11.2019 13:18|

Гость писал(a):

Там должны сидеть слесари, сантехники
И "прокуроришку" какого московского, что бы дословно всё записывал и конспектировал !

Гость|20.11.2019 13:20|

penzainform.ru писал(a):

Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы
А может ее вообще и не было этой бетонной плиты?! У народа сомнения

Гость|20.11.2019 13:24|

Пустые слова ради утешения!!! Сидеть должны Кувайцев, Ильин, Семенов и Левченко...

Гость|20.11.2019 13:26|

penzainform.ru писал(a):

Ставьте вопрос перед руководством компании,
Мечтатель ) Сначала все распродали частникам , а теперь под землю проваливаемся. ну ничего вы тоже провалитесь кто нить чиновнички!!!

Гость|20.11.2019 13:27|

Гость писал(a):

Вырядились то как ... все в итальянских костюмах от полтинника и выше ... сидят рассуждают о том, о чем понятия не имеют. Там должны сидеть слесари, сантехники ... и обсудить кто виноват и как быть дабы сего не повторилось !
плюс100500

Гость|20.11.2019 13:36|

А соболезнования так и не принес.

Гость|20.11.2019 13:39|

Гость писал(a):

А соболезнования так и не принес.
Кому они нахрен облокотились эти пустые слова ... Они бы вот всем составом с карманных денег бы лучше бы скинулись по 1-2-3 ляма на брата, да отнесли бы детям с обещанием поступления в любой универ страны. Вот это было бы дело.

Гость|20.11.2019 13:51|

А не слишком много трагических ЧП стало в губернии?!

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