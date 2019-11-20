20.11.2019 | 17:53

В среду, 20 ноября, в администрации Пензы обсудили меры по предупреждению нештатных ситуаций в сфере ЖКХ, как та, что возникла накануне на улице Аустрина.

Участники совещания подчеркнули особую роль горожан в этом деле, ведь они являются первыми свидетелями нарушений в работе коммунальщиков. Правильная и своевременная реакция жителей была бы уместной.

«Пензенцы должны быть бдительными, знать телефон Единой дежурной диспетчерской службы и незамедлительно сообщать о происходящем. При этом на их обращения должна быть соответствующая реакция со стороны коммунальных служб, каждое сообщение должно отрабатываться», - подчеркнули в мэрии.

После совещания чиновники выехали в микрорайон Север, где продолжается заполнение отопительной системы после устранения аварии.

«Теплоноситель подан ко всем потребителям, без отопления остаются только шесть домов на улице Лунинской по причине промерзания наружных коммуникаций. Работы по решению данной проблемы продолжаются», - уточнили в администрации.

В 9:35 19 ноября на стоянке возле магазина на Аустрина, 37, автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.