06.03.2020 | 13:25

Сегодня, 7 марта, нелегкий день для мужчин. Завтра они скажут своим любимым мамам, женам, дочкам, подругам теплые слова и вручат подарки. А сегодня они эти самые подарки покупают!

Исследования рынка показали, что в 2020 году самыми популярными покупками на главный женский праздник стали косметические товары. Среди них лидируют кремы, за ними идут шампуни, косметические маски, наборы для ухода, патчи. Также популярностью пользуются сладости, ювелирные изделия, электронные изделия - от наушников до смартфонов. А для девочек самым популярным подарком стали куклы и аксессуары для них.

Если для сильной половины человечества 7 марта - день мучительного выбора и судорожных покупок подарков и букетов, то для женщин - время чистить перышки и наводить красоту. Не пожалейте времени на себя, любимых, чтобы завтра предстать во всем своем великолепии!

День 7 марта вошел в историю несколькими знаменательными событиями. В 321 году римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха, в 1609-м потерпела крах попытка бояр низложить царя Василия Шуйского, в 1876-м Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат, в 1912-м Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса, а в 1960-м в СССР сформировали первый отряд космонавтов - 12 лучших военных летчиков страны, отобранных при личном участии главного конструктора ракетно-космической промышленности Сергея Королева.

7 марта родились национальный герой Шотландии разбойник Роб Рой, французский композитор, автор «Болеро» Морис Равель, русский художник-портретист Борис Кустодиев, советский физик-теоретик, академик Михаил Леонтович, японский писатель Кобо Абэ, советский прозаик Владимир Чивилихин, народный артист РСФСР Андрей Миронов, российский теннисист, тренер, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев, а также советский, российский и белорусский биатлонист, тренер, призер Олимпийских игр Владимир Драчев.

С именинами в этот день можно поздравить Александра, Алексея, Ивана, Климента, Кузьму, Михаила, Моисея, Николая, Поликарпа, Сергея и Федора.

В народном календаре сегодня Поликарпов день. Незамужние девушки на Руси в это время грустили: тем, кто не сыграл свадьбу до Масленицы, теперь нужно было ждать конца весны.

В этот день девицы, у которых женихов не было, совершали обряды для их привлечения. Так, они заметали с улицы в избу сор и приговаривали: «Гоню я в избу свою молодцов - не воров. Наезжайте ко мне, женихи с чужих дворов».

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей и Федор.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня удачное время для общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации. А вторая половина дня оптимальным образом подходит для решительных действий и начала серьезных дел.