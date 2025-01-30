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Глас народа

Пензенца возмутила неуместная игра слов в анонимном кабинете

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Пензенца оскорбил слоган в анонимном кабинете ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» на улице Володарского, сообщающий о большой скидке на анализы для ветеранов боевых действий.

В четверг, 30 января, он прислал в редакцию PenzaInform.ru сделанные там снимки.

Об акции оповещают следующими словами:

«Тот, кто кровью за нас заплатил,

Тот по скидке за кровь у нас платит!»

Пензенца возмутила неуместная игра слов в анонимном кабинете

«Пришел сдать анализы в анонимный кабинет на Володарского, 33. Говорят, тут для ветеранов скидка хорошая. Но когда увидел рекламу акции - *** (был неприятно поражен. - Прим. ред.) просто!» - сообщил пензенец.

Мужчина отметил, что не может определить, кто вызывает у него большее возмущение: автор «креативного» стиха или руководство учреждения, «которому хватило цинизма это распечатать и повесить на стену».

«Заплатили кровью - платят за кровь» - это типа смешно, да? Я не за такие дебильные шутки воевал...» - добавил пензенец.

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