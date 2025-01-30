Наличие в анонимном кабинете сомнительного плаката опровергли

30.01.2025 | 18:46

В Пензенском областном клиническом центре спецвидов медпомощи сообщили: информация о том, что в анонимном кабинете на улице Володарского размещена реклама акции о скидках для ветеранов боевых действий с неуместной игрой слов, не соответствует действительности.

«На территории структурных подразделений ГБУЗ на улицах Володарского, 33, и Куйбышева, 33а, приведенная на фото полиграфическая продукция отсутствует», - подчеркнули в учреждении.

В подтверждение представитель центра спецвидов медпомощи выложил в телеграм-канал ГБУЗ фотографии.

Ранее в редакцию PenzaInform.ru написал мужчина, которого оскорбил слоган, сообщающий о большой скидке на анализы для ветеранов боевых действий. Он утверждал, что сделал снимки в анонимном кабинете на улице Володарского.

Об акции написано следующими словами:

«Тот, кто кровью за нас заплатил,

Тот по скидке за кровь у нас платит!»