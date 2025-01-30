Наличие в анонимном кабинете сомнительного плаката опровергли

В Пензенском областном клиническом центре спецвидов медпомощи сообщили: информация о том, что в анонимном кабинете на улице Володарского размещена реклама акции о скидках для ветеранов боевых действий с неуместной игрой слов, не соответствует действительности.
«На территории структурных подразделений ГБУЗ на улицах Володарского, 33, и Куйбышева, 33а, приведенная на фото полиграфическая продукция отсутствует», - подчеркнули в учреждении.
В подтверждение представитель центра спецвидов медпомощи выложил в телеграм-канал ГБУЗ фотографии.
Ранее в редакцию PenzaInform.ru написал мужчина, которого оскорбил слоган, сообщающий о большой скидке на анализы для ветеранов боевых действий. Он утверждал, что сделал снимки в анонимном кабинете на улице Володарского.
Об акции написано следующими словами:
«Тот, кто кровью за нас заплатил,
Тот по скидке за кровь у нас платит!»
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