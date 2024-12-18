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Глас народа

Жители Барковки вынуждены ездить в поликлиники с пересадкой

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В Пензе после изменения схемы движения маршрута № 20 жителям Барковки стало труднее добираться до поликлиник на Маяке. Сделать это можно только с пересадкой.

Соответствующую жалобу в группе «ГКУ Организатор перевозок Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте» оставила одна из горожанок.

«20-ка была единственной транспортной единицей, которая без пересадки соединяла Барковку и Маньчжурию с микрорайоном Маяк. До улицы Баженова людям с Барковки еще нужно дойти по зимней нечищеной дороге, и не одну остановку. По факту получается пересадка все равно. То есть за две остановки людям придется платить как за полный маршрут», - рассказала пензячка.

Она подчеркнула, что таким образом цена поездки увеличилась в разы.

На сообщение отреагировали в Минстрое Пензенской области.

«Организация транспортного сообщения на основании принципов пересадочности в Пензенской городской агломерации соответствует требованиям законодательства», - говорится в ответе.

Ранее пензенцев обеспокоила ликвидация подвозящих маршрутов № 20 и 10. Они перешли в разряд стандартных (регулируемых) со стоимостью проезда 30 рублей вместо прежних 10.

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