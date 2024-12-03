В Заре нетерпеливый водитель спровоцировал ДТП

Вечером в понедельник, 2 декабря, на улице Новоселов в Заре случилось ДТП с двумя машинами. Одна из них вылетела в кювет.
Авария произошла у ручья Безымянного. Момент попал на запись видеорегистратора.
Один из участников, водитель «Лады-Весты», ехал по встречной полосе вниз с горы по улице Новоселов.
«На дороге был гололед, и когда появились машины, водитель «Весты» попытался затормозить, но не удержал контроль над авто. Чтобы вернуться в свою полосу, он совершил резкий маневр, из-за чего другой водитель, ехавший сзади, потерял управление и вылетел с дороги», - сообщила очевидица в Сети.
На кадрах запечатлено, как после столкновения мужчина, управлявший отечественным автомобилем, бежит к оказавшейся в кювете машине.
Доставать транспорт пришлось с помощью эвакуатора.
По информации областной Госавтоинспекции, никто не пострадал.
Источник видео и фото - группа «Пенза Новости».
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀