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Глас народа

В Заре нетерпеливый водитель спровоцировал ДТП

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Вечером в понедельник, 2 декабря, на улице Новоселов в Заре случилось ДТП с двумя машинами. Одна из них вылетела в кювет.

Авария произошла у ручья Безымянного. Момент попал на запись видеорегистратора.

Один из участников, водитель «Лады-Весты», ехал по встречной полосе вниз с горы по улице Новоселов.

В Заре нетерпеливый водитель спровоцировал ДТП

«На дороге был гололед, и когда появились машины, водитель «Весты» попытался затормозить, но не удержал контроль над авто. Чтобы вернуться в свою полосу, он совершил резкий маневр, из-за чего другой водитель, ехавший сзади, потерял управление и вылетел с дороги», - сообщила очевидица в Сети.

В Заре нетерпеливый водитель спровоцировал ДТП

На кадрах запечатлено, как после столкновения мужчина, управлявший отечественным автомобилем, бежит к оказавшейся в кювете машине.

Доставать транспорт пришлось с помощью эвакуатора.

По информации областной Госавтоинспекции, никто не пострадал.

Источник видео и фото - группа «Пенза Новости».

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