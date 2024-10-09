На Силикатной местом для мусорного контейнера выбрали тротуар

09.10.2024 | 16:51

На тротуаре дороги на улице Силикатной в Пензе (микрорайон Окружная) напротив дома № 8 пешеходам преграждает путь мусорный контейнер. Он создает помеху и водителям, так как частично занимает проезжую часть.

«Эта дорога - к школе № 65, далее - школа № 32 и детские сады. Стоит так не первый месяц, регулярно вывозится, и ставят его опять на то же место. Дети идут в школу по дороге, мамы с колясками, пожилые люди - все обходят эту часть по дороге.

Второй месяц школы, активное движение машин по дороге! И это еще не зима с сугробами и наледью», - написала в редакцию PenzaInform.ru жительница микрорайона.

Она подчеркнула: рядом располагается пустая контейнерная площадка.

«Почему сотрудники по вывозу мусора сами не видят, что создают препятствие для пешеходов и автомобилей? Видимо, ждут беды!» - возмутилась пензячка.