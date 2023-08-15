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Общество

Особый знак у главного пензенского фонтана установить не получится

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У главного фонтана Пензы невозможно установить знак «Купаться запрещено» в соответствии с ГОСТом. Такие таблички можно увидеть в некоторых зонах отдыха.

О том, почему у фонтана все еще нет знака по ГОСТу 12.4.026-2015, у сетевого издания «ПензаИнформ» поинтересовался читатель. По мнению горожанина, существующие предупреждения законного веса не имеют. Нарушающих запрет строго не накажешь, поэтому так много желающих освежиться в фонтане в знойные дни.

На вопрос читателя ответили в управлении ЖКХ города.

«Согласно пункту 3 статьи 9.4 Закона Пензенской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях» знаки безопасности на воде «Купаться запрещено» обозначают границу участка акватории водного объекта», - пояснили горожанину.

Как указали в управлении, фонтан не является водным объектом. Это гидротехническое сооружение.

Известно, что запрещающий купание знак в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 означает, что нарушивших запрет могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей. Кроме того, такие места регулярно проверяются правоохранителями.

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