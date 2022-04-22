В Пензе отремонтируют постамент памятника М. Ю. Лермонтову

22.04.2022 | 18:31

Через несколько дней в Пензе отметят солидный юбилей. 130 лет назад в городе был открыт второй в России памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Великолепное творение скульптора Ильи Гинзбурга стоит уже больше века, но у постамента (творения современности) век оказался недолог.

Бронзовый бюст на гранитном основании водружен на плиту. Бетон раскрошился, облицовке стало не на чем держаться, она отвалилась.

«Безобразно, особенно самая лицевая часть, заходишь в парк... Тем более такой человек у нас был. Очень плохо», - возмутилась пензячка.

Почитатели поэта с конца XIX века добивались установки скульптуры в верхней части сквера рядом с Соборной площадью. Лермонтовское общество собрало средства - это добровольные пожертвования. Почти тысячи рублей хватило на бюст, пьедестал и торжества в честь открытия 17 мая 1892 года.

Нынче сквер - одна из точек маршрута «Туристического кода Пензы». Проект на днях обсуждали в правительстве региона. В единый комплекс войдут исторически значимые объекты на пути от сквера Белинского через Соборную площадь со Спасским кафедральным и далее до памятника Первопоселенцу через Лермонтовский сквер. Проект будет участвовать в национальном конкурсе в 2023-м.

Показывать бюст создателя «Героя нашего времени», «Бородино» и сотен других произведений в таком виде гостям будет стыдно.

«Честно, это кошмар! Развалилось все весной. По осени было шикарно. Сейчас надо ремонтировать, причем срочно», - отметила горожанка.

«Я не знаю, почему администрация это так оставляет. К празднику надо сделать, привести в порядок, я так думаю», - подчеркнула жительница Пензы.

Ухаживают за сквером рабочие «Зеленого хозяйства» - на их плечах благоустройство. Также они возьмутся починить плиту.

«Убираемся ежедневно, мусор собираем, подметаем, прочесываем. В течение двух недель я думаю, что памятник сделаем», - сообщила мастер Первомайского участка МУП «Зеленое хозяйство» Наталья Иванова.

Бетонной плите вернут форму, затем восстановят плитку. К 1 мая привезут урны и скамейки.