Сетевое издание|18+|Пятница|22 мар 2024|23:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

В Пензе автобус № 54 стал причиной огромной пробки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 22 марта, на улице 65-летия Победы водители, ехавшие со стороны «Вектора», столкнулись с неожиданным препятствием. Путь пензенцам преградил занявший целиком одну полосу из двух автобус № 54. На неудобства пожаловались очевидцы в Сети.

По неизвестной причине пассажирский транспорт встал на проезжей части возле дома № 19, спровоцировав пробку из десятков машин.

В Пензе автобус № 54 стал причиной огромной пробки

На опубликованном видео запечатлено, какой выход нашли водители, потеряв терпение, однако подошел он не всем.

«Машинам приходится объезжать автобус по обочине, но у некоторых это не получается и они застревают», - рассказал свидетель событий.

В Пензе автобус № 54 стал причиной огромной пробки

Посмотревшие ролик пензенцы посочувствовали тем, кто задержался в пути домой.

«Пятница, вечер, а ты торчишь на дороге, думая, что лучше - застрять в грязи или смотреть на часы и плакать», - написал горожанин.

Источник видео - vk.com/penzanovosti.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте