В Пензе автобус № 54 стал причиной огромной пробки

22.03.2024 | 19:36

В пятницу, 22 марта, на улице 65-летия Победы водители, ехавшие со стороны «Вектора», столкнулись с неожиданным препятствием. Путь пензенцам преградил занявший целиком одну полосу из двух автобус № 54. На неудобства пожаловались очевидцы в Сети.

По неизвестной причине пассажирский транспорт встал на проезжей части возле дома № 19, спровоцировав пробку из десятков машин.

На опубликованном видео запечатлено, какой выход нашли водители, потеряв терпение, однако подошел он не всем.

«Машинам приходится объезжать автобус по обочине, но у некоторых это не получается и они застревают», - рассказал свидетель событий.

Посмотревшие ролик пензенцы посочувствовали тем, кто задержался в пути домой.

«Пятница, вечер, а ты торчишь на дороге, думая, что лучше - застрять в грязи или смотреть на часы и плакать», - написал горожанин.

Источник видео - vk.com/penzanovosti.