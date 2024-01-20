Пензенцы сообщают о «поплывших» улицах города

20.01.2024 | 13:08

С вечера пятницы, 19 января, в Сети начали появляться фотоснимки и видеозаписи затопленных улиц Пензы. Их выкладывали водители, преодолевающие водные преграды.

«Улица Львовская плавает», - написал один из них.

«Каждый год там образуется небольшое Черное море», - подтвердил комментатор.

«Улица Токарная в Терновке. Мы скоро уплывем! Помогите!» - умоляет местная жительница.

На следующий день проблема не утратила актуальности.

«На ул. Токарной в районе светофора образовалось море, машины едут кое-как. Хорошо бы откачать и ливневку очистить, которая засыпана метром снега», - говорится еще в одном посте.

«На Калинина тоже река», «Ул. Калинина, «Профкурсы». Вот так плаваем», - пишут автовладельцы, чьи транспортные средства превратились в амфибии.