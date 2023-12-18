Жители Ухтинки могут не ждать остановок с зарядными станциями

18.12.2023 | 18:27

Пассажирам, ожидающим общественного транспорта в Ухтинке, не хватает остановок с зарядными станциями. Об этом рассказала местная жительница Елена С. в чате телеграм-канала PenzaInform.

По словам женщины, по вечерам стоять приходится долго, из-за холода аккумуляторы мобильных телефонов быстро садятся.

«Нередки случаи, когда люди (дети в том числе) не могут дозвониться домой», - сообщила Елена.

Она предложила решение проблемы - установить павильоны с зарядками для телефонов.

Женщине ответили представители регионального министерства строительства и дорожного хозяйства. Ее поблагодарили за активную гражданскую позицию и объяснили, как обстоят дела.

«Устройство остановочных павильонов производится согласно ГОСТу Р 52788-2007. Установка зарядных станций для мобильных средств связи является необязательным элементом», - рассказали в министерстве.