В небе над Маньчжурией в Пензе заметили необычный объект

22.11.2023 | 17:30

В Пензе над микрорайоном Маньчжурия пролетело что-то, похожее на ракету. Соответствующие кадры сделал горожанин.

Они появились в пензенском телеграм-канале вечером в среду, 22 ноября.

Горожанин запечатлел небо над крышами домов. По нему быстро летит нечто оставляющее огненный след.

Видео позабавило комментаторов. «Это Лунтик десантируется на Землю», - пошутил один из них.

Пензенцы не впервые замечают в небе объекты, вызывающие у них вопросы или тревогу. Так, летом в соцсетях участились сообщения о замеченных дронах. Один из них, например, по сообщениям очевидцев, направлялся к Заречному.

Видео t.me/penza_novosti.