В небе над Маньчжурией в Пензе заметили необычный объект

В Пензе над микрорайоном Маньчжурия пролетело что-то, похожее на ракету. Соответствующие кадры сделал горожанин.
Они появились в пензенском телеграм-канале вечером в среду, 22 ноября.
Горожанин запечатлел небо над крышами домов. По нему быстро летит нечто оставляющее огненный след.
Видео позабавило комментаторов. «Это Лунтик десантируется на Землю», - пошутил один из них.
Пензенцы не впервые замечают в небе объекты, вызывающие у них вопросы или тревогу. Так, летом в соцсетях участились сообщения о замеченных дронах. Один из них, например, по сообщениям очевидцев, направлялся к Заречному.
Видео t.me/penza_novosti.
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