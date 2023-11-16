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Глас народа

Пензенцы оценили бордюры на ул. Попова как «высочайшие»

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Попасть на тротуар на улице Попова рядом с домом № 72 - задача, которая не каждому под силу. Сейчас здесь обновляют асфальт и устанавливают бордюры. Высота последних - препятствие для некоторых горожан.

В четверг, 16 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео: пожилая женщина пытается преодолеть преграду и ступить на тротуар. У пенсионерки, вероятно, больные ноги - без помощи она не справилась.

«Беспредел, который длится уже третий месяц. С маршрутки сойти даже молодым непросто на остановке, а уж что говорить про пожилых! Асфальт сняли и поставили высочайшие бордюры, мамочкам с колясками не проехать!», «Раньше хоть вода после дождя в лес уходила, а теперь бордюры вдоль леса не дают такой возможности. Раньше море было после дождя, а теперь - океан!» - обменялись впечатлениями пензенцы.

Ремонт тротуара на улице Попова планируют завершить к концу года. Им занялись после обновления проезжей части.

Ранее сообщалось, что улицу расширять не планируют, однако будет несколько новшеств. К примеру, намечали перенести остановку «Детский дом» на несколько метров в сторону Губернского лицея и сделать заездной карман.

Видео «Сова Пенза авто».

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