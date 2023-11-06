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Глас народа

Жители Пензенской области увидели северное сияние

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Жители некоторых населенных пунктов Пензенской области в ночь на 6 ноября смогли увидеть северное сияние. Фотографиями они поделились в Сети.

Наиболее яркие кадры удалось сделать жителям Кузнецка. На снимках небо красного, зеленого и желтого оттенков.

«Оно по всей стране... Такие же фото с Челябинска, Воронежа и Екатеринбурга выставляют... Жутко...», «Сегодня в новостях говорили, даже на юге видели. Из-за вспышек на солнце», - написали очевидцы.

Но не всем посчастливилось полюбоваться сиянием воочию.

«Где вы все находитесь? Такое впечатление, что я в другом мире живу», - пошутила жительница области.

Те же, кому удалось увидеть необычное явление, наблюдали его из-за геомагнитной бури. Ранее о череде последствий солнечной активности предупреждали специалисты.

По данным «Известий», серьезный геомагнитный шторм продлится до 15 ноября. Главные его пики придутся на 9-е и 10-е числа. Метеочувствительных людей в это время ждет серьезное испытание.

Источник фото - vk.com/podslushanokuzneck.

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